Healthcare Innovation Day: ieri a Trento il roadshow per favorire l’incontro tra realtà israeliane e trentine

Si è tenuto ieri presso FBK a Povo l’incontro con una delegazione israeliana guidata da Jonathan Hadar, direttore per gli affari economici e commerciali del Foreign Trade Administration del Ministero dell’Economia di Israele, che ha presentato a varie realtà territoriali le migliori soluzioni per la sanità digitale che Israele ha sviluppato e reso operative per un sistema sanitario che ha dovuto affrontare le nuove emergenze emerse con la pandemia.

Dopo i saluti istituzionali portati dal presidente di FBK, Francesco Profumo, Raffaele Farella, dirigente per l’internazionalizzazione e le relazioni economiche della Provincia autonoma di Trento, ha ricordato come:

“Oggi stiamo parlando della possibilità di uno scambio con la Repubblica di Israele, uno degli Stati più avanzati al mondo sul fronte dell’innovazione tecnologica e della ricerca applicata al mercato. Le relazioni tra Trentino e Israele ormai datano circa vent’anni e hanno portato a un accordo di cooperazione bilaterale che già dal 2007 dà la possibilità anche di lanciare bandi per la ricerca industriale. Si è trattato in quel caso del primo bando siglato dalla Repubblica Israele con una regione europea. Oggi si tratta quindi di una ripartenza, dopo un periodo difficile come quello del Covid, in cui tutte le relazioni si sono un po’ allentate”. Qui la video intervista.

È intervenuto poi Jonathan Hadar che ha affermato: “In Israele, riteniamo che oggi sia un’opportunità unica collaborare con regioni come questa in Italia, poiché c’è un crescente investimento nella salute digitale e nelle infrastrutture. In Israele, questo investimento è già attivo da 20 anni, e siamo quindi pronti a condividere l’esperienza con, dal mio punto di vista, una delle regioni leader in Italia. Abbiamo qui oggi una selezione di dieci aziende israeliane, scelte fra oltre 500 fra startup e aziende più mature nell’ambito della salute digitale”. Qui la video intervista.

Nella prima parte degli incontri, dedicata alle presentazioni istituzionali e alle collaborazioni bilaterali in atto, sono seguite le presentazioni tecnologiche delle società israeliane.

Organizzata da Israel Trade Mission to Italy e Israel Export Institute , in collaborazione con Trentino Sviluppo , Fondazione Bruno Kessler , Azienda Ospedaliera Integrata di Verona ed Arexpo Mind Milano , la tappa trentina ha rappresentato la prima di una tre giorni che proseguirà poi a Verona e Milano.

