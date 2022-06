Furti nelle auto e biciclette rubate: Rovereto non si fa mancare proprio nulla

Pubblicità

Niente da fare per la Città della Quercia: a quanto pare, i furti nelle auto ed i furti di biciclette sono all’ordine del giorno.

Solo due settimane fa, scrivevamo della scia di furti che hanno creato innumerevoli disagi agli automobilisti della città. Tuttavia, ad oggi nulla è cambiato.

Le macchine parcheggiate continuano ad essere l’obbiettivo preferito dei ladri: si avvicinano quando nessuno sembra farci davvero caso – anche in pieno giorno – rompono i vetri, prendono il possibile e poi abbandonano in giro gli oggetti di scarso valore.

Un paio di giorni fa, l’ennesima vittima: furto avvenuto in serata, in città. Sempre lo stesso modus operandi.

È di stamattina, invece, la notizia di una bicicletta rubata dalla zona di Via Dante.

E mentre i furti continuano, anche le lamentele dei cittadini si fanno sentire, specialmente sui social network. Com’è possibile che non si riesca a risolvere questo grave problema? Com’è possibile che non si possa essere sereni in quella che dovrebbe essere una tranquilla cittadina del Trentino?

Preoccupa che non ci siano mai testimoni, che non ci sia mai nessuno che veda o senta qualcosa. Così come allarma il fatto che la sensazione di molti sia quella di essere quasi completamente abbandonati e non ascoltati da chi di dovere.

