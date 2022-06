Femminicidi in Italia: numeri tragicamente alti

Pubblicità

Tanti, troppi. Sono davvero troppi gli omicidi di donne in Italia. Secondo i dati recuperabili dal web e dai dati dell’istat, attualmente sono oltre 30 le donne decedute a causa del compagno o ex compagno.

Una tragedia che non sembra avere fine: complice un sistema troppo lento e lacunoso, le donne faticano a denunciare i maltrattamenti subiti tra le mura di casa. E se comunque si arriva ad una denuncia o ad un allontanamento, troppe di queste donne vengono poi uccise da uomini incapaci di accettare le conseguenze delle proprie azioni.

E – purtroppo – sono spesso loro che iniziano questa infinita catena di eventi, scatenando una gelosia ossessiva e delle azioni dir poco primitive che non hanno alcuna spiegazione logica.

L’incapacità di reagire alle difficoltà di questi uomini violenti non può e non deve avere giustificazione alcuna: nel 2022 è inconcepibile che una donna venga picchiata o insultata solo per avere ben fisse in mano le redini della propria vita.

Siamo i figli di una storia che ha sempre favorito l’uomo alla donna. Certe mentalità ben radicate nelle idee e nei modi di pensare di molti uomini di certo non aiutano. Il tutto porta ad una scia di sangue terribile e interminabile: l’uomo, il “maschio” non riesce a considerare le donne come individui pensanti ed indipendenti, si crea delle aspettative e non riesce a comprendere i cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra società.

È innegabile che si stia attraversando una fase importante di mutamento, affermazione e studio della identità femminile. Questa emancipazione e la libertà che ne deriva sono ciò che gli uomini spesso non riescono a comprendere e che vedono come una minaccia alla loro virilità e a tutto ciò che la storia li ha condotti a credersi uno scalino sopra alla donna.

Ma non è solo un problema tra l’uomo e la sua incapacità di accogliere positivamente il cambiamento. Si tratta anche di un problema ben più serio e radicato nelle istituzioni, nella società stessa. C’è la paura di denunciare, un po’ per timore di non essere credute e un po’ per paura di quello che potrebbe accadere quando l’uomo viene poi a sapere della denuncia. Lo stato dovrebbe tutelare di più le donne in difficoltà: dovrebbe indagare, assicurare protezione, ascoltare sempre senza giudizio.

E ci dovrebbero anche essere più studi ed analisi verso l’uomo. La violenza non compare mai dal nulla. Ovviamente non si tratta di un cercare delle giustificazioni, ma di cercare delle ragioni alla base di comportamenti violenti. Quali problemi affliggono questi uomini? Soffrono di patologie? Hanno sofferto da piccoli? Sono stati vittime di abusi o di ambienti domestici non ideali? Perché faticano ad accettare i cambiamenti? Perché si sentono minati dall’indipendenza della donna? Perché hanno degli scatti d’ira? Perché hanno pensieri violenti? Ogni sfaccettatura dovrebbe venire analizzata e studiata.

Solo così, forse, in futuro ci potrà essere una società in cui la donna può sentirsi completamente libera di appartenere solo alla propria persona, anche all’interno della coppia, senza mai dover rischiare la vita o di essere vittima di maltrattamenti a causa della propria indipendenza.

