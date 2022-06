Di Maio lascia il movimento, inizia la scissione dei 5 stelle

Pubblicità

Luigi Di Maio sta preparando il suo addio. A quanto si apprende, infatti, a Montecitorio si stanno raccogliendo le firme dei deputati che si riconoscono come vicini al ministro per la costituzione di un gruppo parlamentare autonomo alla Camera.

L’iniziativa, riferiscono all’ANSA le stesse fonti, sarebbe annunciata tra oggi e domani. Per costituire un gruppo a Montecitorio servono 20 deputati in base al regolamento.

ll possibile gruppo costitutivo che punta alla scissione all’interno del Movimento 5 stelle è composto di circa trenta parlamentari che nei giorni scorsi hanno formato una sorta di coordinamento, ma i dimaiani sono convinti che si possa arrivare perlomeno al doppio dei numeri.

La separazione all’interno del Movimento 5 stelle potrebbe avvenire già dopo la discussione sulle risoluzioni che accompagneranno le comunicazioni del presidente del Consiglio Draghi in vista del Consiglio europeo.

Uno dei temi sul tavolo è quello del simbolo al Senato ma si sta risolvendo anche questo nodo, spiega una fonte parlamentare. Alla Camera dei deputati non ci sarebbero invece problemi.

Luigi Di Maio è pronto a lasciare il Movimento 5 Stelle. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, è in dirittura d’arrivo alla Camera il nuovo gruppo che avrà come “guida” l’attuale titolare della Farnesina. Il nuovo soggetto politico dovrebbe chiamarsi “Insieme per il futuro”. La storia di Luigi Di Maio nel Movimento 5 Stelle sembra ormai giunta ai titoli di coda.

