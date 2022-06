Da lunedì chiuso fino a fine agosto l’ultimo tratto di via Pietrastretta

Pubblicità

Via Pietrastretta verrà chiusa – da lunedì 27 giugno e mercoledì 31 agosto prossimi – a valle del civico 20 e in prossimità del civico 63 per poter eseguire la sostituzione delle fognature per acque bianche e nere nel tratto finale della via.

Provvisoriamente sarà ripristinato il doppio senso di marcia nella parte finale di via Pietrastretta, e più specificatamente dal civico 63 fino all’incrocio con via della Spalliera.

