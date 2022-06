Crescita economica, il ritardo del Sud Italia pesa su tutto il Paese: i progetti del Pnrr

Pubblicità

“La gravità del ritardo nello sviluppo del Mezzogiorno d’Italia e della questione meridionale, rallenta l’intera crescita economica nazionale”: le parole del Governatore di Bankitalia raccontano chiaramente il divario tra il nord e il sud del Paese. Divario, che secondo Visco, potrebbe essere colmato con l’uscita dalla crisi pandemica, nonostante il contesto reso piuttosto incerto dalla guerra in Ucraina.

Per questo, il Governatore punta sull’arrivo dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che se utilizzati correttamente, potrebbero essere la soluzione per accelerare i fattori di ritardo dell’economia italiana.

Con il Pnrr si apre quindi l’opportunità di creare una coesione territoriale del nostro Paese, superando quella che ormai viene chiamata “questione meridionale”.

Le direttrici di Visco a questo problema sono orientate a migliorare l’istruzione al sud, assicurando le funzioni dello “stato minimo”, a partire dal funzionamento della giustizia e dalla legalità, sviluppando l’iniziativa economica privata.

Per migliorare l’efficienza dei progetti del Pnrr, a partire da oggi il Governo attiva lo sportello online “Capacity Italiy”. Si tratta del nuovo portale di assistenza tecnica per sostenere le amministrazioni pubbliche nell’attuazione dei progetti del Piano di Ripresa e Resilienza. In particolare, è rivolto agli enti territoriali, come Regioni, Province e Comuni.

