Comunità di Valle: la prossima settimana in aula la riforma

Il presidente Walter Kaswalder ha riunito poco fa a palazzo Trentini la Conferenza dei capigruppo.

Tornata consiliare del 28-29-30 giugno. – Il tema forte sarà la riforma delle Comunità di valle. Il relativo ddl 145/XVI verrà affrontato senza tempi contingentati dopo quattro punti: sostituzione di Claudio Cia in Prima Commissione consiliare; question time; elezione del vicepresidente del Consiglio; modificazione del regolamento interno consiliare.

Quest’ultimo punto consentirà di disciplinare la partecipazione da remoto ai lavori di Commissione, che sarà sempre consentita per i consiglieri provinciali non componenti della Commissione, per i membri di Giunta provinciale e relativo personale di supporto.

I commissari potranno partecipare da remoto in presenza di particolari cause giustificative, ma solo nelle sedute in cui non sono previste votazioni e qualora la riunione venga appunto convocata in modalità mista.

Prevedibilmente, i lavori d’aula di fine giugno non andranno oltre, ma all’ordine del giorno resta la lunga serie di d.d.l. già discussi e votati nelle Commissioni consiliari.

Assestamento del bilancio preventivo 2022 del Consiglio provinciale. – Stamane l’ha illustrato ai capigruppo il presidente Kaswalder, spiegando che il documento verrà discusso e votato in aula il 6 luglio prossimo.

Si tratta di destinare l’avanzo libero di amministrazione residuato dal 2021, pari a 2.499.425 euro. Si decide che 700 mila euro andranno a coprire il fabbisogno dell’ente, mentre 1 milione e 800 mila euro torneranno alle casse Pat, da assegnare alle famiglie più esposte alla crisi economico-sociale in atto.

L’assestamento di bilancio interviene poi su diversi capitoli di spesa dell’ente consiliare. Si risparmieranno 85 mila euro grazie al congelamento dei rimborsi spesa ai consiglieri per le trasferte.

S’impiegheranno 60 mila euro in più per aggiornamento tecnologico degli uffici. Il presidente ha nuovamente assicurato ai capigruppo che si sta facendo tutto il possibile per sbloccare le assunzioni di personale necessario a coprire le recenti uscite per pensionamento.

