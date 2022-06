Centauro in fase di sorpasso si scontra contro un furgone e finisce nella scarpata, grave un tedesco 50 enne

Pubblicità

Ci sarebbe un sorpasso calcolato male all’origine dell’incidente stradale motociclistico accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 giugno, intorno alle 16:00, sulla strada statale 45 bis della gardesana tra gli abitati di Pietramurata e Dro in località Marocche proprio dinanzi alla pescicoltura al km 129.500.

Da una prima ricostruzione la moto con a bordo un centauro tedesco 50 enne e un furgone che procedevano in direzione sud si sono toccati forse per un sorpasso finito male facendo finire il motociclista nell’altra carreggiata e nella rampa sottostante contro le recinzioni della pescicoltura.

In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari con un ambulanza della croce rossa della valle dei laghi di stanza a Vezzano che ha prestato le prime cure al centauro e vista la grave dinamica dello scontro è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato nella piazzola poco distante in località Gaggiolo.

In supporto ai sanitari e al trasporto dell’equipe medica è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco volontari di Dro con 6 uomini coordinati dal capo squadra Matteo Leoni usciti con il poli soccorso e un mezzo di supporto.

Per i consueti rilievi di legge e raccogliere testimonianze sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del radiomobile di Riva del Garda.

Dopo essere stato stabilizzato il motociclista 50 enne è stato trasportato al Santa Chiara di Trento per tutte le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio trentino le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

La statale per consentire le operazioni di soccorso e ripristino è rimasta bloccata per circa 1 ora con lunghe code in entrambe le direzioni, con deviazioni lungo la strada provinciale 214 del lago di Cavedine.

