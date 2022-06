Bressanone, 54enne perde la vita sul lavoro: ancora incerte le cause

Pubblicità

Nel pomeriggio di ieri, 20 giugno verso le 16.00, è scattato l’allarme in un cantiere di Via Laghetto.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti i sanitari della Croce Bianca e il medico d’urgenza, ma purtroppo all’arrivo, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le cause dell’accaduto non sono ancora note, ma sono in corso accertamenti da parte della polizia. Al momento la morte del 54enne potrebbe essere stata causata da un malore, ma solo l’autopsia sarà in grado di dare una spiegazione all’accaduto.

