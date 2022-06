Allerta gialla: possibili forti temporali nelle prossime ore, con grandine, raffiche di vento e precipitazioni abbondanti

Pubblicità

Causa condizioni di instabilità atmosferica che dureranno indicativamente fino a domani, mercoledì 22 giugno, a partire dal pomeriggio e nella serata di oggi è previsto l’arrivo di forti temporali.

I fenomeni potranno risultare intensi con grandine, raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo e tenderanno ad interessare con maggiore probabilità i settori settentrionali della provincia (in particolare le valli nord-orientali), per questo la Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta gialla (ordinaria). Per domani, rovesci e temporali potranno iniziare dalla tarda mattinata, con un rapido movimento verso est, ma la probabilità di fenomeni intensi si prevede inferiore rispetto ad oggi.

In base alle previsioni meteorologiche si ritengono possibili, a partire dal primo pomeriggio di oggi problemi dovuti a:

– erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, frane e colate rapide;

– forti raffiche di vento, grandine e fulminazioni.

Sono possibili disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

La Protezione civile del Trentino ha emesso un’allerta ordinaria (gialla) per temporali ed idrogeologica. Il sistema di protezione civile è quindi attivato e si invita la popolazione:

– a porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi, e ad evitare di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo, ad evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti e ad evitare di sostare sotto gli alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali e presso edifici con coperture instabili;

– a comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).

Informazioni sulle norme di autoprotezione sono disponibili sul sito web:

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/sei-preparato

