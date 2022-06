A Mezzolombardo torna la “Fiera di San Pietro” con festa patronale, musica e gastronomia

Pubblicità

Torna in Piana Rotaliana il tradizionale appuntamento con la “Fiera di San Pietro”, evento che appartiene alla comunità di Mezzolombardo e che anima le vie della borgata.

L’appuntamento è per venerdì, sabato e domenica prossimi, 24, 25 e 26 giugno: dalle 17 alle 23 il venerdì, dalle 12 alle 23 sabato e domenica.

Saranno presenti un’ottantina di bancarelle, dieci delle quali appartenenti al settore alimentare, posizionate lungo le vie del centro storico, formando un percorso ad anello offrendo la possibilità ai visitatori di fare i loro acquisti in tranquillità.

Sarà possibile anche ascoltare l’esibizione del gruppo musicale The River Boys, sfidare la sorte al vaso della fortuna collocato nel cuore della fiera, in corso del Popolo, e acquistare pezzi unici e rari al mercatino delle Pulci e dei creativi di via Filos.

Proposte gastronomiche provenienti da varie regioni d’Italia faranno scoprire sapori differenti: il cibo di strada offrirà così l’opportunità ai visitatori di gustare diverse pietanze provenienti dalla tradizione di svariate località o etnie, in modo del tutto informale si potranno degustare piatti particolari accompagnati da musica di sottofondo.

Il vaso della fortuna è organizzato dall’Oratorio di Mezzolombardo, grazie alla sensibilità e generosità delle aziende locali e alla disponibilità della Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, e darà la possibilità a tutti di tentare la sorte contribuendo al sostentamento di un importante punto di aggregazione giovanile.

Nel tratto finale di via Filos, lato Poste, saranno posizionati gli hobbisti: i visitatori potranno così acquistare pezzi unici realizzati con creatività e ingegno , oggetti vintage e di recupero.

Il messaggio che si vuole trasmettere è legato alla possibilità di dare una seconda vita agli oggetti, limitando la produzione di rifiuti.

La locandina con il programma del finesettimana è disponibile sul sito internet comunale www.comune.mezzolombardo.tn.it

