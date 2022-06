Tragedia nel lago di Tenno muore annegato un 50 enne veronese

Pubblicità

Una domenica assolata e spensierata passata in riva al lago di Tenno insieme alla moglie e due coppie di amici è finita in tragedia. Il drammatico epilogo è accaduto nel pomeriggio di ieri domenica 19 giugno intorno alle ore 17:00 nelle acque del lago di Tenno.

Luciano Falzi, un 50 enne veronese residente a Villafranca di Verona, si è tuffato nelle acque del lago nella zona del rio secco nell’area non presidiata dal servizio di spiagge sicure.

L’allarme è stato lanciato da alcuni amici che dalla riva hanno visto l’uomo, nuotatore esperto, scomparire e non riemergere più dall’acqua. Si ipotizza che il 50 enne sia stato colto un malore improvviso.

In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza insieme all’elisoccorso con a bordo i sub del corpo permanente di Trento.

In supporto sono giunte anche le squadre dei vigili del fuoco volontari di Tenno. Per ricostruire la dinamica e ascoltare testimonianze i carabinieri della compagnia di Riva del Garda.

I sub fatti calare direttamente in acqua dall’elicottero hanno iniziato immediatamente le operazioni di ricerca e in poco tempo hanno ritrovato e portato a riva Luciano Falzi, dove l’equipe medica ha iniziato immediatamente le manovre rianimatorie. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è stato vano e l’uomo è deceduto.

La salma dopo essere stata recuperata e stata trasportata alla piazzola di Tenno dove ad attendere c’era carro funebre per il trasferimento alla camera mortuaria di Riva dove i corpi sarà a disposizione delle autorità giudiziarie

Sul posto ad assistere alle operazioni anche il sindaco di Tenno Giuliano Marocchi che ha portato il proprio cordoglio e della comunità alla moglie e agli amici.