Scontro auto moto sulla strada statale 12 del Brennero contusi due occupanti

L’incidente è accaduto nella mattinata di ieri, domenica 19 giugno, pochi minuti dopo le 10:30 lungo la strada statale 12 del brennero nel centro abitato di Salorno. Una moto e una vettura si sono tamponate facendo cadere rovinosamente a terra il centauro.

Sul posto in pochi minuti sono giunti i sanitari della croce bianca con un’ambulanza che ha prestato le prime cure al centauro e al conducente della vettura. In supporto ai sanitari e la messa in sicurezza dei mezzi sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Salorno. Per i consueti rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri. I sanitari hanno medicato sul posto i due conducenti che hanno riportato ferite giudicate lievi.

