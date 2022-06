Previsto caldo torrido per tutta la settimana in Trentino

Fa caldo, ma sarà ancora più caldo per tutta questa settimana. Si entra nell’estate a gamba tesa, con picchi di 36 e 37 gradi in Italia e almeno 34/35 in Trentino. Nella nostra regione è previsto bel tempo per tutta la settimana con le minime che verso il week end saliranno a 20/21 gradi.

Le alte temperature terranno botta almeno fino alle porte del weekend. Colpa dell’influenza di un anticiclone di matrice africana, che porta con sé aria calda e umida.

I tecnici di tutti i meteo anticipano come “siano attesi 36 gradi già oggi, poi le temperature rimarranno pressoché stabili, con punte anche di 37 gradi” attese soprattutto tra mercoledì e giovedì. Poi, si spera, arriverà un po’ di tregua: “Non proprio maltempo, ma ci sarà una tendenza all’abbassamento delle temperature da venerdì in poi con un indebolimento del campo di alta pressione grazie a impulsi atlantici un po’ più freschi“.

Pubblicità Pubblicità

Tradotto, ci si attende qualche grado in meno – “due, tre, forse anche quattro” – nelle massime, e potrebbe arrivare pure qualche temporale qua e là.

Si tratta di una tendenza: la conferma di questi dati arriverà soltanto nel corso della settimana. “È un giugno molto sopra la media: di solito certe temperature si concentrano nel periodo estivo di luglio e agosto”. Dopo un maggio che è stato il secondo più caldo dal 1961 a oggi (il primo si è registrato nel 2003), le piogge troppo scarse registrate nelle prime due settimane di giugno non hanno certo aiutato sul fronte siccità; e neppure i possibili temporali nel weekend potranno fare granché per ovviare al problema dei fiumi e dei canali in secca.