Moena: trattore si schianta contro un’hotel, gravi i danni alla struttura

Che weekend per i Vigili del Fuoco del Trentino! Verso le 16:00 di ieri pomeriggio (domenica 19 giugno 2022), un uomo ha perso il controllo del trattore con cui stava lavorando in un campo.

Mentre il conducente è riuscito a saltare fuori dal mezzo prima dell’impatto, il trattore ha terminato la propria corsa schiantandosi contro un albergo che – fortunatamente – era chiuso.

Il mezzo agricolo (oltre ad essere completamente distrutto) ha quindi sfondato la parete di una stanza e demolito una parte del tetto. I Vigili del Fuoco Moena sono subito intervenuti per mettere in sicurezza l’area e per recuperare il trattore. Per il recupero è stato necessario utilizzare l’autogru del corpo permanente. Sul posto sono poi arrivate anche le forze dell’ordine.

