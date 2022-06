Michelle de Pinto Madrina delle Feste Vigiliane 2022

Conclusa la calda ed effervescente serata dedicata alla bellezza e alla tradizione tenutasi domenica 19 giugno a partire dalle ore 21.30 in Piazza Fiera a Trento, con un’affluenza sopra le aspettative.

L’evento è stato organizzato dal Centro Culturale Santa Chiara in collaborazione con il Comune e la Soleo Show, e chiude il primo cerchio di giornate dedicate alla tradizione, alla cultura e allo spettacolo che vede coinvolta tutta la città.

I riflettori si sono aperti, puntuali, con la presentazione delle 16 candidate al titolo di madrina, presentate con la consueta professionalità da Sonia Leonardi, anche regista dell’evento.

Hanno sfilato su una passerella di 4 metri per 9, allestita per l’occasione, davanti alla giuria, presieduta dal Senatore Presidente del Centro Culturale Santa Chiara Sergio Divina, in diverse uscite, per riuscire a far arrivare non solo la loro bellezza, ma anche la loro personalità e la spigliatezza.

In giuria molte personalità ed autorità, tra cui il Vice Sindaco Roberto Stanchina, l’assessore Regionale Lorenzo Ossana, il giocatore dell’Aquila Basket Luca Conti, l’ex patron delle Feste Vigiliane Guido Malossini.

Ad alternare e dare ritmo alla scaletta e alle uscite delle madrine, ci ha pensato il rumorista televisivo Alberto Caiazza, che con la sua simpatia esilerante ha saputo intrattenere e coinvolgere il pubblico presente proponendo qualsiasi tipo di rumore.

Molto applaudito anche il momento dell’esibizione della coppia agonista di danze latino americane, podio agli italiani e allievi di Nancy Berti, Vanessa Gazzini e Cristian Valle che ci hanno regalato un coinvolgente medley frizzante ed estivo.

In passerella hanno sfilato anche le ultime colorate e originali creazioni dell’ottica Romani che ha regalato alla serata un momento frizzante, dove le ragazze hanno potuto cimentarsi in una vera e propria sfilata. A seguire in passerella sono stati proposti gli abiti del Centro Moda Canossa, realizzati dagli studenti per le Feste Vigiliane e che le madrine hanno indossato con eleganza e disinvoltura.

Verso metà serata è stato il momento della premiazione degli zatterieri, la storica sfida in zattera lungo le rive del fiume Adige che ha visto coinvolti ben 47 equipaggi.

Ad avere la meglio è stata la zattera di Romagnano con un tempo di 27 minuti e 58 secondi, seconda classificata la zattera di Sopramonte con un tempo di 28 minuti e 14 secondi e terza classificata la zattera di Oltrecastello con 28 minuti e 30 secondi.

Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli e il Presidente Sergio Divina, hanno consegnato loro la targa e le medaglie, ringraziandoli per l’impegno e per la tenacia.

Verso le 23.30 è stata decretata la vincitrice del titolo MADRINA DELLE FESTE VIGILIANE. Michelle De Pinto, 18 anni di Arco, studentessa del liceo coreutico con la grande passione per la danza alla sua prima esperienza di passerella.

Incoronata da Sergio Divina e dal Sindaco Franco Ianeselli, Michelle sarà la madrina degli eventi più importanti che si terranno in città nelle serate del 24, 25 e 26 giugno, ed ha vinto anche un meraviglioso gioiello offerto dalla gioielleria Piffer di Trento per Miluna.

Inoltre, si qualificherà di diritto per le Finali regionali del concorso Nazionale Miss Italia con la possibilità di accedere, alla Finale Nazionale e tentare di portare a casa la corona di Miss Italia 2022.

A qualificarsi direttamente alle Finali regionali anche la seconda classificata, la diciottenne studentessa dalla bellezza mediterranea Martina Fisichella, residente nel capoluogo trentino.

Terza classificata, la bellezza semplice della studentessa universitaria Angelica Pedrazza, di anni 19, amante degli animali e della natura.

Il titolo di quarta classificata va alla diciottenne Isabel Vincenzi, nata a Barcellona, ora residente a Predaia, in Val di Non e grande appassionata di equitazione che pratica a livello agonistico.

Il quinto gradino del podio è stato conquistato dalla biondissima perginese Francesca Stenghel, 18 anni, studentessa e grande sportiva da sempre. Ha praticato danza e pattinaggio artistico su ghiaccio.

Infine, le ultime due premiate, seste a parimerito sono state Amal Kamal e Eleonora Dallago.

Amal, commessa di 19 anni, nata a Firenze e ora risiede a Trento, ha avuto esperienze nel campo teatrale. La ancora diciasettenne Eleonora, invece, è appena tornata da sei mesi a Dublino, è una cavallerizza professionista e amante del tennis.

Tutte le ragazze sono state curate nell’hair look dallo staff del salone Fascino di Ravina, che da anni segue con professionalità molte sfilate in tutta la Regione.

La serata dell’elezione della Madrina delle Feste Vigiliane, si colloca all’interno del circuito del Concorso di Miss Italia, gestito dal 16 anni dalla Soleo show, portato avanti con successo dalla Patron Patrizia Mirigliani, arrivato alla 84esima edizione e sempre alla ricerca di talenti che vadano oltre la bellezza e che si sappiano distinguere per personalità, carisma e capacità artistiche.

Il tour per il 2022 si chiuderà il 21 agosto con l’elezione di Miss Trentino Alto Adige nella meravigliosa Piazza Duomo di Bressanone, che ha ospitato la Finale per diversi anni e che, grazie alla amministrazione Comunale, ha riconfermato l’evento anche per questa stagione.