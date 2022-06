Mascherine e climatizzatori malfunzionanti: gli autisti degli autobus protestano

Pubblicità

Uil Trasporti Rovereto denuncia che sugli autobus le temperature interne superano di gran lunga il limite dell’accettabile, e se per un passeggero (che permane a bordo al massimo qualche manciata di minuti) la cosa può essere sopportabile, per l’autista diventa un incubo!

«Dopo sette ore di guida – si legge nella nota del sindacato – a fine turno si esce dal mezzo letteralmente in un bagno di sudore, con tutto ciò che questo comporta. Nelle giornate più calde è davvero faticoso rimanere concentrati sulla strada e su tutti i suoi mille pericoli e imprevisti, e con la responsabilità legale e morale che cresce di giorno in giorno (e l’obbligo di indossare per tutto il turno una pesantissima FFP2), la cosa si fa davvero seria».

Secondo la Uil Trasporti la gestione dei trasporti della politica Trentina avrebbe una mentalità da zone di serie A e B.

Da una parte costosi investimenti che avranno (sulla carta) delle ricadute positive sul nostro territorio. Dall’altra perdura l’inefficienza del climatizzatore sui mezzi, «che in moltissimi casi è (volendo essere ottimisti) è appurata! Quando c’è!» – incalzano ancora i sindacati

E’ cosa ben nota, infatti, che nella Città della Quercia arrivino per lo più mezzi con un rodaggio di centinaia di migliaia di km fatti prima nel capoluogo, e quindi – diciamo così – già con un loro “importante vissuto”!

«Non solo – continua la nota – ma spesso a Rovereto le linee vengono coperte da mezzi che hanno oramai venti e più anni sulle loro lamiere (quelli del mitico colore arancio che richiama i vecchi fasti, per capirsi), cosa che negli ultimi tempi ha reso questa zona un incredibile pellegrinaggio di appassionati di autobus vintage da tutto il territorio nazionale, ben felici di poter immortalare il passaggio di questi fieri condottieri progettati quando il mondo andava ancora a benzina rossa e i giovani sognavano le Delta Evo anziché auto elettriche!»

Crediamo che nel 2022, con un mondo impegnato in un’arrestabile corsa verso la digitalizzazione e la conquista dello spazio, viaggiare con questi calessi possa anche avere una vena di romanticismo, ma sicuramente non sia degno di una qualsivoglia società avanzata che si faccia quotidianamente paladina -a suo dire – dei diritti dei suoi cittadini!»

