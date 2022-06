Malamovida: prorogata l’ordinanza per il “Kafè Matrix” e “La Scaletta”

Pubblicità

Sulla base di quanto disposto dal regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività economiche e nel tentativo di superare i fenomeni di degrado e i problemi di vivibilità urbana ancora presenti nella zona di via Santa Maria Maddalena, il Sindaco Franco Ianeselli ha firmato una nuova ordinanza contingibile ed urgente.

L’atto dispone che a partire dal 20 giugno e fino al 17 luglio 2022 in via Santa Maria Maddalena, vicolo Santa Maria Maddalena, via Ferruccio, vicolo San Marco (tra il civico 20 e via Marchetti) e vicolo San Pietro: il divieto, ai titolari di “Kafè Matrix” e “La Scaletta” di effettuare la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, nella fascia oraria dalle 24 alle 7.

Rimane anche l’obbligo per i due esercizi commerciali di impiego di personale addetto ai servizi di controllo tra le 21 e l’orario di chiusura del pubblico esercizio, ed anche oltre per il tempo necessario ad evitare lo stazionamento degli avventori nei pressi dei locali e l’obbligo di impiego di non meno di 2 addetti ai servizi di controllo nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato oppure l’impiego di 3 addetti nel caso in cui il servizio di controllo venga svolto in forma associata fra i due esercizi limitrofi, garantendone comunque l’adeguatezza in relazione all’afflusso di clienti.

