La piazza di Sfruz si rifà il look

Pubblicità

Pubblicità



Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della piazza di Sfruz, che prevedono la sostituzione della pavimentazione. Un intervento necessario per il centro storico del piccolo paese noneso.

L’investimento ammonta a circa 100 mila euro e l’obiettivo è quello di rendere lo spazio nel cuore del borgo un vero luogo di incontro, funzionale e bello, non solo per chi ci abita ma anche per i turisti.

Nel frattempo, assicura l’amministrazione comunale, sarà fatto il possibile per ridurre al minimo i disagi.

Pubblicità Pubblicità

Si tratta del primo passo di una serie di lavori che andranno a sistemare la pavimentazione nel centro storico di Sfruz.

«Il progetto prevede interventi diversi in base allo stato conservativo della piazza – spiega il sindaco Andrea Biasi –. In alcuni punti sarà necessario il rifacimento completo, in altri, dove i cubetti sono in buono stato, saranno tolti e risistemati mentre in alcune parti sarà sufficiente sistemare le fughe tra un cubetto e l’altro. I lavori dovranno svolgersi entro la prima settimana di luglio. Purtroppo dovremo sopportare qualche disagio, ma sono convinto che questo ci permetterà di avere un centro del paese più bello e attrattivo».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità