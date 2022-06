In mutande in giro per Pergine: ricominciano gli show di Angelo Minardi – IL VIDEO

Pubblicità

Pubblicità



Si sperava fosse solo di passaggio, ma invece Angelo Minardi pare essersi affezionato a tal punto a Pergine Valsugana da sfidare fogli di via e denuncie varie arrivate a pioggia nel periodo di «residenza» in Trentino.

In un nostro articolo pubblicato 2 giorni fa avevamo dato notizia del suo ritorno e dell’avvistamento nella città perginese di Angelo Minardi. Avevamo anche ricostruito gli episodi più eclatanti della sua rapida apparizione nella nostra provinvia (qui l’articolo) aggiungendo che quanto prima sarebbe nuovamente salito alla ribalta delle cronache.

Detto e fatto. Ieri sera è stato ripreso in mutande a girovagare per Pergine gridando frasi senza senso. Per il sindaco Oss Emer ricomincia una brutta gatta da pelare. (clicca qui per vedere il video integrale)

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità