Elezioni legislative Francia: Macron perde la maggioranza assoluta. Boom di Marine Le Pen

È una Francia ingovernabile” quella uscita all’indomani delle legislative che consegnano ai cittadini francesi un parlamento mai così diviso.

I risultati finali vedono Emmanuel Macron chiudere con 245 seggi, (120 in meno di 5 anni fa) molto al di sotto dei 289 seggi necessari per avere la maggioranza assoluta all’Assemblée Nationale.

Per il leader francese, che era riuscito a farsi eleggere per un secondo mandato all’Eliseo nell’aprile scorso, è un inaspettato “schiaffo”, come titola Libération.

Bene invece Mélenchon che con la sua Nupes (la sua France Insoumise più verdi, socialisti e comunisti) insegue da vicino la coalizione di governo Ensemble!, con 170-190 seggi.

Per Macron quella di ieri sera non è stata comunque una bella serata ed a rovinarla ulterioremente è arrivata la notizia del boom di Marine Le Pen: 89 deputati, (erano 9 cinque anni fa) mai così tanti nella storia della Quinta Repubblica.

Le Pen diventa il primo partito d’opposizione, davanti a quello di Jean-Luc Mélenchon (che però in coalizione ha più deputati). La leader dell’estrema destra ha già rivendicato la presidenza della commissione delle Finanze e una vicepresidenza dell’Assemblée Nationale.

