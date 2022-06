Disinnesco ordigno: domani chiusa la SS47 della Valsugana

Pubblicità

Il Comune di Castello Tesino – sulla sua pagina Facebook – ha annunciato che domani, martedì 21 giugno, la SS 47 della Valsugana rimarrà chiusa in tutti i sensi di marcia.

Questa chiusura partirà alle ore 7.00 del mattino e si protrarrà fino alle ore 17.00 del pomeriggio.

Nella giornata di domani è infatti previsto il disinnesco di un ordigno bellico in località Cismon del Grappa (Vicenza).

Anche ANAS ha dato notizia della chiusura al traffico del tratto incluso tra il km 45,600 ed il km 69,000.

“Al fine di poter consentire agli artificieri di procedere in sicurezza al disinnesco e allo spostamento dell’ordigno residuato bellico rinvenuto in località Cismon del Grappa, nel territorio comunale di Valbrenta (VI) sono previste modifiche temporanee alla circolazione lungo la strada statale 47 “della Valsugana”.“

Durante questa chiusura al traffico, saranno quindi disponibili dei percorsi alternativi.

“Per i mezzi pesanti e leggeri, che viaggiano in direzione Trento: uscita obbligatoria allo svincolo ‘Romano d’Ezzelino Nord’ con percorrenza di via Molinetto fino alla SP 148; arrivati a Romano d’Ezzelino percorrere la SP 26 fino a Pederobba (TV) per poi svoltare sulla SR 348 in direzione Feltre (BL) e successivamente sulla SS 50 Bis Var in direzione Trento, fino a Primolano dove sarà possibile reimmettersi sulla SS 47 al km 69,600.

Itinerario inverso per i veicoli diretti in direzione Bassano del Grappa (VI).

Per i soli mezzi leggeri in alternativa è possibile percorrere, sia per chi viaggia in direzione Trento che in direzione Bassano del Grappa, la SP 76.”

Per garantire la sicurezza stradale e gestire al meglio la deviazione del traffico saranno presenti le squadre Anas che coopereranno in sinergia con le forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e tutti gli Enti preposti alla gestione dell’evento.