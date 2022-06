Campo da calcio di Locca: in arrivo nuovo fondo e impianto di irrigazione

Pubblicità

Rifacimento del manto e posa del nuovo sistema di irrigazione: buone notizie per i calciatori della Val di Ledro, visto che la giunta comunale ha approvato, in linea tecnica, il progetto per sistemare al meglio il loro campo da gioco a Locca.

Il terreno è usato dalla squadra locale che gioca in prima categoria provinciale, ma l’amministrazione comunale, nel periodo estivo, vuole ospitare il ritiro di squadre che militano in categorie medio alte, per promuovere dal punto di vista turistico il territorio ledrense.

Gli assessori comunali allo sport e turismo Luca Zendri e ai lavori pubblici Roberto Sartori spiegano: «Il campo di Locca, pur essendo stato negli anni ben utilizzato e manutentato dall’Ac Ledrense, presenta alcune lacune legate al problema di zollatura “a leopardo”: ci sono zone con diversa intensità di erba e c’è la presenza di alcuni avvallamenti che, a vista, sembrano impercettibili ma purtroppo non favoriscono lo scorrimento perfetto della palla e a volte possono essere causa di leggeri infortuni. Altro tema è legato alla posa di un impianto di irrigazione che permetta una migliore copertura di tutta la superficie, creando un sistema a tempo e a zone per un’ottimale gestione della risorsa acqua».

A fronte di queste esigenze la giunta comunale ha dato il via all’iter per gli interventi.

Il Servizio lavori pubblici del Comune è stato incaricato della redazione del progetto e sono già stati prodotti gli elaborati tecnici: relazione tecnica, tavola grafica, capitolato speciale d’appalto, computo metrico ed elenco prezzi.

Per ora il progetto è stato approvato in linea tecnica, per consentire la prosecuzione dell’iter burocratico che porterà poi all’impegno della spesa e all’appalto dei lavori.

