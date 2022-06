Arco: scontro tra due vetture, ferite due donne

Pubblicità

Due donne di 19 e 62 anni trasferite al pronto soccorso di Arco. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 giugno, lungo la strada statale 45 bis della gardesana in via sant’Andrea ad Arco nei pressi dei centri commerciali a pochi metri dal confine con Riva del Garda.

C’è ancora da appurare la dinamica dello scontro che ha coinvolto due autovetture. Per accertare le cause e le eventuali responsabilità è intervenuta la polizia locale intercomunale dell’ Alto Garda e Ledro.

Dopo la chiamata al numero unico 112 sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi alle due donne ferite. Dopo essere state stabilizzate entrambe sono state trasferite al pronto soccorso di Arco. Le loro condizioni comunque non desterebbero precoccupazioni. In supporto al personale sanitario una squadra dei vigili del fuoco di Arco che ha messo in sicurezza la zona.

