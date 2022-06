Allarme siccità, Italia verso lo stato di crisi: le Regioni preoccupate per raccolti e allevamenti

Pubblicità

Una situazione simile non si vedeva da decenni. Se laghi e fiumi sono ai minimi storici, l’agricoltura soffre e corre il rischio default. In questi giorni l’emergenza siccità sta colpendo pesantemente il nostro Paese e la situazione è talmente grave che il Ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli ha definito inevitabile la dichiarazione di uno stato di crisi.

“Stato di crisi significa razionare l’uso dell’acqua, quindi meno pressione al rubinetto, l’utilizzo delle autobotti, l’intervento della protezione civile e la possibilità per i sindaci di emettere ordinanza per limitare l’uso dell’acqua”: sostiene Patuanelli.

Anche Coldiretti descrive la situazione come drammatica, dovuta alle scarsissime precipitazioni del 2022 e all’ondata di caldo record che non accenna a scomparire. Secondo le prime stime, per l’agricoltura si parla di danni che toccano già i due miliardi di euro. A preoccupare è la riduzione delle produzioni delle coltivazioni in campo, come il grano, che quest’anno segna un – 15%.

Intanto, alcune regioni si muovono per cercare di salvare la situazione. Dal Piemonte, l’assessore all’Ambiente della Regione Matteo Marnati dice che restano solo 15 giorni di tempo per salvare i raccolti ed è stato chiesto lo stato di calamità per l’agricoltura.

L’Emilia-Romagna invece, annuncia che martedì l’emergenza siccità sarà al centro di un’apposita cabina di regia. Non solo, ma la Regione starebbe preparando la richiesta di stato di emergenza nazionale da inviare al Governo. In Lombardia, a Milano si parla addirittura di ridurre il livello dell’acqua del Naviglio per fornirla agli agricoltori e salvare i raccolti nell’hinterland.

