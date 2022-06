Tonina: “Le comunità energetiche opportunità importante per il Trentino”

Pubblicità

Energia dal territorio per il territorio: ha usato questa immagine il vicepresidente e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina per riassumere le opportunità rappresentate dalle comunità energetiche, intervenendo giovedì pomeriggio a Pergine Valsugana ad un incontro sul tema, organizzato presso il teatro comunale dalla Cassa Rurale Alta Valsugana.

“Le comunità energetiche – ha detto – possono rappresentare una risposta di fronte alla situazione attuale caratterizzato dall’elevato aumento dei costi dell’energia. E’ importante investire in informazione anche perché oggi c’è molta attenzione su questo tema. Sono importanti quindi momenti di divulgazione, come questo”. Qui l’intervista all’Assessore Mario Tonina.

Tonina ha sottolineato l’impegno della Provincia in materia di sostenibilità e di investimento in energie rinnovabili, a partire dall’intervento sulla legge provinciale n. 20 sull’energia e dalla legge 4 del 2022 che semplifica l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Il vicepresidente ha ricordato inoltre l’accordo recentemente sottoscritto con i quattro BIM del Trentino per il sostegno all’installazione di impianti fotovoltaici per le famiglie e quello firmato con la Cooperazione trentina per collaborare anche in materia di comunità energetiche.

Dal punto di vista degli incentivi, Tonina ha citato il provvedimento recentemente adottato dall’esecutivo provinciale che prevede contributi per le imprese che investono nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il tema è di grande attualità, ha evidenziato Tonina ricordando che nei giorni scorsi si è svolto a Trento nell’ambito del convegno “Efficienza energetica ed enti pubblici” un approfondimento dedicato alle comunità energetiche in Trentino. Come esperienze positive già presenti sul territorio, l’assessore provinciale all’ambiente ha portato l’esempio dei tre consorzi elettrici che operano in Trentino. Ha inoltre evidenziato che il Trentino, con la sua autonomia e la sua storia di cooperazione, può fare molto in questo campo, con la collaborazione di diversi soggetti.

