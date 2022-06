Scuole e caldo: la battaglia senza tempo sull’abbigliamento

Per gli studenti, la scuola è ufficialmente finita da circa una settimana (esami a parte).

Dopo settimane di caldo anomalo e di afa, anche gli studenti trentini hanno l’occasione di riposare e ricaricare le batterie in vista della ripresa a settembre. Tuttavia, questo periodo di caldo, ha riesumato delle vecchie discussioni mai del tutto archiviate tra docenti e studenti.

Diciamocelo: quando si parla di adolescenti e dress code, si apre davvero un mondo.

Imporre a ragazzi e ragazze che rientrano nella fascia di età che va dai 12 ai 18 anni un dress code è davvero una mission impossible. Tenendo conto dell’importanza della libertà di espressione (e gli abiti sono una parte importante dell’esporre la propria persona), bisogna anche dire che c’è modo e modo di presentarsi a scuola.

Le mode vanno e vengono: dai pantaloni a vita bassa agli attuali crop top, negli anni se ne sono viste di tutti i colori. E, in un’età dove si è ancora alla ricerca del proprio stile, la propria identità ed il proprio personale modo di esporsi, non è certo facile avere la giusta maturità mentale per realizzare davvero cosa sia adatto ad una scuola o meno.

Nessuno chiede agli studenti – nel caso in cui non ci sia una divisa obbligatoria selezionata dalla scuola – di andare a scuola a giugno o settembre con dolcevita e pantaloni lunghi. Semplicemente, bisognerebbe riuscire a realizzare che delle magliette striminzite o dei pantaloncini corti(ssimi) sono più adatti ad una spiaggia o a un pomeriggio in centro rispetto alle aule della scuola.

Certo, se le strutture scolastiche avessero delle temperature più idonee e non troppo elevate, questo discorso perderebbe di significato. Tuttavia, tutti siamo andati a scuola e senza dubbio ricordiamo il clima africano che si andava a formare nelle aule e nei corridoi delle strutture durante i mesi di maggio, giugno e settembre.

Di fatto, a parte un po’ di buonsenso da parte degli studenti, se ci si trova in classi con 30°C è ovvio che anche la scuola deve pensare di andare un minimo incontro ai propri studenti. Nessuno lavora o studia bene se sta letteralmente schiumando dal troppo caldo.

Ovviamente, ad essere più criticati sono gli outfit delle ragazze. Lasciando da parte il fatto che se i ragazzi si presentano in shorts senza problemi, neanche per le ragazze dovrebbero esserci polemiche, come già detto sopra ci vuole un minimo di buonsenso. Va bene che i top corti vadano di moda, ma non ci devono volere presidi o docenti arrabbiati per capire che si tratta di capi che – per quanto belli – non sono idonei ad essere indossati tra i banchi di scuola. Passino le spalle scoperte, ma scollature abbondanti e pezzi di vestiario particolarmente succinti si dovrebbero evitare.

In Italia non esistono regole scritte, ma solo regole non scritte basate sul buonsenso. Al momento, nell’ultimo mese e di certo nei primi periodi dal rientro a scuola, questo deve esserci da entrambe le parti. Canotte e pantaloni sopra il ginocchio diventano la salvezza in momenti di criticità, ed è una cosa che dovrebbe essere tenuta bene a mente da tutti.

Per quanto riguarda il resto (capelli colorati, stili particolari, accessori o unghie sgargianti), non ci dovrebbero essere problemi: una volta che si è vestiti adeguatamente, l’unico giudizio che deve esistere è quello sull’andamento scolastico.