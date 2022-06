Morto all’età di 95 anni monsignor Armando Costa

Pubblicità

È morto ieri, sabato 18 giugno, presso la Casa del Clero dove risiedeva da alcuni anni all’eta di 95 anni. Monsignor Armando Costa era stato ordinato sacertote a Trento nel giugno del 1951.

Costa era nato a Borgo Valsugana nel 1927, e fu prefetto del seminario minore (1951-1961) e professore (1951-1967) per poi svolgere il ruolo di catechista nel capoluogo trentino dal 1956 fino al 1972 e lavorare in curia all’ufficio liturgico per sette anni dal 1965 al 1967.

Nel frattempo dal 1967, per quasi 33 anni (fino al 2000) era stato responsabile dell’ufficio stampa della Diocesi.

Fu anche presidente della commissione diocesana Congressi Eucaristici (1963-1975) e direttore del laboratorio liturgico diocesano (1965-1980).

Era stato nominato canonico preposito della Cattedrale (1978-1986), decano del capitolo Cattedrale (1986-2001), membro e segretario del Collegio Consultori (1986-2005) e responsabile delle pubblicazioni ufficiali di curia (2000-2018).

Il funerale sarà celebrato lunedì 20 giugno presso la cattedrale del Duomo di Trento alle ore 11 e, nel pomeriggio alle 17 nel paese natale di Borgo Valsugana, dove sarà tumulata la salma.

