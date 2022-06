Festa dell’Euregio per i 50 anni di Arge Alp e Giornata della Mobilità

Pubblicità

Pubblicità



Sabato 25 giugno a Landeck in Tirolo si tiene la Festa dell’Euregio che quest’anno è dedicata alle celebrazioni per il 50° compleanno di Arge Alp. L’evento prevede un programma ricco che prende avvio alle 12 per concludersi la sera con una serie di esibizioni musicali.

Attraverso contributi e proposte provenienti da tutte e dieci le regioni membro dell’ARGE ALP, i visitatori possono immergersi in un breve viaggio attraverso i Paesi dell’arco alpino: le prelibatezze culinarie fungeranno da „provviste di viaggio“, mentre le proposte musicali faranno da sfondo all‘atmosfera. Inoltre, per gli ospiti più piccoli sarà organizzato un programma di intrattenimento dedicato.

Alle 12.30 è prevista la presentazione delle attività culturali da parte dei territori aderenti ad ARGE ALP: „Soloflair“ Banda giovanile (Vorarlberg); Coro Giovanile della Scuola di Musica Celestino Eccher (Trentino); „Saltbrennt“ Quartetto groove alpino (Tirolo); Freestyler „Albertross“ (Baviera); „Los Brassos“ Quintetto di ottoni (Salisburgo); „Incantanti“ Coro (Grigioni); „Alteration“ Gruppo di danza (Lombardia); Campione mondiale di Bodypainting Johannes Stötter (Alto Adige); Emanuel Krucker Hackbrett/Dulcimers (S.Gallo); Gruppo di ottoni della scuola musicale di Landeck.

Pubblicità Pubblicità

Alle 17.30 si terrà la cerimonia per i “50 anni di ARGE ALP” con Günther Platter, Capitano del Tirolo e Presidente dell’ARGE ALP, Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento e dell‘Euregio, Arno Kompatscher, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, Christian Rathgeb, Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni, Marc Mächler, Consigliere di Stato del Cantone S. Gallo.

Nell’ambito della cerimonia ci sarà spazio per la presentazione e consegna dei cestini culinari del progetto ARGE ALP “Patrimonio alimentare“ e per la consegna dei biglietti Youth Alpine Interrail dell’ARGE ALP.

Giornata della Mobilità dell’Euregio – Il 25 giugno 2022, in occasione dei “50 anni di ARGE ALP“, si terrà anche la Giornata della Mobilità dell‘Euregio. I titolari di abbonamenti annuali e dell‘EuregioFamilyPass potranno viaggiare gratuitamente a bordo di treni regionali ed autobus locali in tutta l‘Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Per informazioni: www.euregio.info/it/festa e www.euregio.info/it/mobilityday

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità