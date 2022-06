Si scontrano due moto sul Pordoi, 49 enne elitrasportato al santa Chiara

Pubblicità

Incidente motociclistico nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 giugno, pochi minuti dopo le 11:00 in valle di fassa lungo la strada statale 48 che da Canazei porta sul passo Pordoi. Per cause in corso di accertamento due motociclette condotte da due centauri di 49 e 58 anni si sono scontrate facendo cadere a terra entrambi.

In pochi minuti sul posto sono giunti i soccorsi con un’ambulanza dei sanitari del 118 e l’auto sanitaria che ha prestato le prime cure ai due motociclisti.

Vista la grave dinamica dello scontro è stato attivato anche l’elisoccorso che è atterrato nelle vicinanze dell’incidente grazie al supporto dei vigili del fuoco volontari di Canazei.

Per compiere tutti gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Canazei. Il 49 enne, sembrato il più grave, è stato stabilizzato e trasportato al Santa Chiara di Trento.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso avrebbe riportato alcuni traumi giudicati di media gravità. Medicato sul posto l’altro motociclista che ha rifiutato il trasporto in ospedale avrebbe riportato ferite lievi.

