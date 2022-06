Si schianta contro il muro, ferita una motociclista tedesca 37 enne

Pubblicità

Nuovo incidente motociclistico sulle strade del Trentino. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno, poco dopo le 12:30 nell’alto Garda sulla strada provinciale 48 del monte Velo che dalla frazione arcense di Bolognano sale a Santa Barbara in località ai Gazzi al km 2 una ragazza 37 enne tedesca alla guida della sua motocicletta ha perso il controllo nei pressi di un tornante finendo contro un muro posto a lato della carreggiata.

L’uscita di strada è stata autonoma e non ha coinvolto nessun altro mezzo. Sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari del 118 che ha prestato le prime cure alla donna, e vista la grave dinamica è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato in un prato poco distante.

In supporto al personale sanitario e per la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco di Arco con una squadra.

Per i rilievi di legge sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda. La ragazza dopo essere stabilizzata è stata trasportata al Santa Chiara per le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso del nosocomio trentino avrebbe riportato traumi giudicati di media gravità.

