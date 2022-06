Predaia-Heroldsberg, un’amicizia lunga 25 anni

Pubblicità

Sono passati 25 anni da quando l’allora Comune di Taio strinse un patto d’amicizia con la cittadina tedesca di Heroldsberg.

Un legame ancora vivo più che mai, come dimostra la visita proprio in questi giorni ai territori e alle bellezze di Predaia da parte di una delegazione giunta dalla Germania e guidata dal sindaco di Heroldsberg Jan König.

Tanti i luoghi conosciuti in queste giornate così intense: l’altopiano della Paganella, con il gioiello del Lago di Molveno, il museo delle fruste che ha aperto da poco a Taio, Mondo Melinda, Trentingrana e alle celle ipogee, simbolo delle eccellenze nonese e trentine.

E poi ancora la cantina di Romallo e i giardini di Merano. Dopo la cena offerta ieri sera, venerdì 17 giugno, grazie alla collaborazione con le Donne Rurali, stasera, sabato 18 giugno alle 20.45, la chiesa parrocchiale di Coredo ospiterà il concerto della Corale Antares e un momento di saluto e di ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale di Predaia agli amici tedeschi.

«Come nuova amministrazione crediamo fortemente in questo progetto e ci impegniamo perché lo stesso continui a crescere, tenendo conto anche dell’uscita da un difficile periodo caratterizzato da forti restrizioni sociali per la pandemia – fa sapere la sindaca di Predaia Giuliana Cova –. Dobbiamo infatti riprendere a vivere in società, valorizzando le amicizie che si sono formate, anche con Heroldsberg, per continuare ad arricchire la nostra vita di sane e virtuose esperienze. Con il nostro gemellaggio contribuiamo a sviluppare quel prezioso senso di appartenenza all’Europa tanto auspicato e da valorizzare e trasmettere ai nostri giovani, perché in futuro possano sentirsi veramente parte di un unico continente, sia in termini sociali, sia economici e politici».

Ad alimentare il legame d’amicizia contribuirà anche la trasferta in Germania organizzata dal Comitato per il gemellaggio Predaia-Heroldsberg, presieduto da Giorgio Chilovi, che vedrà un gruppo di Predaia partecipare alla Strassenfest e ai festeggiamenti per il 25esimo di gemellaggio a Heroldsberg il 22, 23 e 24 luglio prossimi.

Per informazioni e prenotazioni, fino ad esaurimento posti, è possibile chiamare Giorgio (349.3341106) o Cristina (349.4341267).

