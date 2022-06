I giovani e il post-pandemia: stare soli non è più una debolezza

Pubblicità

Essere più soli non è più sinonimo di debolezza o di essere introversi. Se c’è una cosa che la pandemia ci ha insegnato, è proprio lo stare soli.

Per quanto forzata, la solitudine ha iniziato a diventare parte integrante delle giornate di tutti. Ovviamente, almeno all’inizio, a soffrirne di più sono stati i giovanissimi.

Abituati alle compagnie numerose, alle feste, agli amici, alla compagnia costante, non è stato facile adattarsi alle nuove necessità legate all’emergenza sanitaria. La pandemia ha quindi obbligato un’intera generazione a rivedere il proprio modo di vivere.

E allora via alle chat, alle videochiamate, agli aperitivi online, alle app, ai video su TikTok per svagarsi. Ma poi, una volta che si stacca la corrente, una volta che non c’è più il contatto costante, ecco che arriva lo star soli ed il riscoprire se stessi.

Molti giovani hanno iniziato ad apprezzare quel silenzio, quella mancanza di informazioni e rumore, quella mancanza di interazione sociale. C’è chi ha scoperto una passione per i film, altri per la scrittura o per la lettura o per la pittura. C’è chi ha studiato e chi ha aperto un business proprio.

Questi giovani si sono reinventati ed hanno fatto di un momento di crisi il loro piccolo angolo di quiete. Hanno piantato dei semi e – pazientemente – dopo averli annaffiati hanno iniziato a veder fiorire nuovi interessi e nuove abilità.

Ora che tutto torna alla normalità, a quello che era prima del 2020, c’è chi si fionda fuori casa e chi invece preferisce uscire a piccole dosi. Perché in fondo, con gli amici è bello uscire, ma ogni tanto è anche bello rimanere in compagnia di se stessi.

Ecco, quindi un equilibrio che prima era mancato, un qualcosa che per molto tempo è sembrato inafferrabile ma che ora invece è una parte importante della propria vita. Essere soli non fa più così paura, ma è un valore aggiunto. La creatività dei più timidi riesce a fuoriuscire, e tutto diventa più colorato.

