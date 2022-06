Dalle centrali a carbone alle riduzioni strutturali dei consumi: il piano di emergenza italiano se Mosca chiuderà i rubinetti

Pubblicità

Con Mosca che continua a minacciare di ridurre fino a tagliare le forniture di gas l’Europa, l’Italia mette le mani avanti e torna l’ipotesi di puntare su nuove trivellazioni nel Mar Adriatico. In questo modo, il Ministro per la transizione ecologica, Cingolani sfida gli ambientalisti e spera di aumentare le attuali estrazioni.

Inoltre, negli ultimi mesi, il Governo avrebbe stretto accordi con nuovi fornitori, come l’Algeria al fine di compensare le mancanze energetiche russe. Non solo, nel piano dell’esecutivo spunta anche l’ipotesi delle centrali a carbone che potrebbe diventare concreta nel caso in cui Mosca decidesse davvero di chiudere completamente i rubinetti.

Nonostante le sei centrali ancora in attività in Italia, siano destinate a chiudere entro il 2025, gli operatori sarebbero stati già allertati per una possibile proroga.

Ovviamente nel piano del Governo sono compresi interventi che porterebbero ad una riduzione strutturale dei consumi, con misure più drastiche nel caso di uno stop definitivo russo.

Decisioni che dovrebbero toccare la prossima stagione invernale, durante la quale potrebbe essere prevista una limitazione del riscaldamento negli uffici e nelle case, con un tempo e una temperatura impostate. Questi limiti potrebbero riguardare anche l’illuminazione pubblica.

