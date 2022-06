Comano Terme, Cinzia Parisi lascia la Lega: «Non condivido più le scelte politiche»

Pubblicità

«Mi dimetto dalla Lega nord, dalla Lega Salvini premier, dalla non più Lega» – Comincia così il comunicato di addio al suo partito Cinzia Parisi Capogruppo consiliare di Comano Terme

Nella sua lettera di dimissioni Parisi cita come primo passo verso la sfiducia nei confronti di Matteo Salvini l’alleanza di governo con il PD, che chiamo sarcasticamente «dei migliori». «Non provo più orgoglio nel tenere in tasca la tessera della lega» – scrive amaramente Cinzia Parisi.

Poi traccia i capitoli che hanno portato all’addio: il disperdere i manifestanti con gli idranti presso il porto di Trieste, le vaccinazioni obbligatorie, il sostegno alla rielazione di Mattarella. E verso la fine della sua lettera chiede: «Ma insomma che ne è stato dell’anti europeismo? L’uscita dall’euro? Dell’autodeterminazione dei popoli? Del federalismo? Del sovranismo? Dell’indipendenza? Perché non è più Lega?»

LA LETTERA DI ADDIO DI CINZIA PARISI – «Chi mi conosce sa che dico le cose come stanno, in certi momenti è un pregio e in altri un difetto, dipende sempre dalla prospettiva.

Dei miei anni di appartenenza politica alla Lega Nord prima, e alla Lega Salvini Premier, poi, resta quanto di buono sono riuscita a portare in consiglio comunale del mio comune. Non faccio fatica a riconoscere i miei limiti e scagli pure la prima pietra chi è nella presunzione di ritenersi “senza peccato”.

Da tempo meditavo di “chiamarmi fuori”, essendo sfumata in me ogni traccia di quell’ orgoglio che provavo nell’avere in tasca la tessera del partito, di partecipare a manifestazioni, di organizzare gazzebate, di lavorare per la mitica festa di Pinzolo e di candidare alle elezioni.

Velatamente la mia sfiducia è iniziata con il susseguirsi delle alleanze di governo, a mio parere fin da subito impraticabili, per poi sfociare nel cosiddetto “governo dei migliori”.

Ho provato profonda amarezza e delusione, il 18 ottobre 2021 al Porto di Trieste. Quel giorno, indelebile nella mia mente, per disperdere la folla che protestava contro il Green Pass, hanno mosso la polizia mediante idranti, cariche e anche lacrimogeni.

Lì in quel momento ho pensato che se la Lega Salvini Premier fosse stata al 3%, come quando avevo aderito, ci sarebbe stata la Lega, con il segretario, davanti a quegli idranti a difendere le persone e a proteggere la libertà come sempre aveva fatto prima di diventare boriosa.

Nessuna opposizione quando per lavorare, nel migliore dei casi, abbiamo dovuto pagare “un pizzo” per non voler essere sottoposti ad una vaccinazione; quando prima il mio partito era sempre stato per la libertà di scelta.

Ho provato un senso di disagio, di estrema vergogna, nel vedere la rielezione del Capo dello Stato, pavidi e dimessi per mantenere i lauti scranni. Non da ultimo, dopo aver dedicato i fine settimana dell’estate scorsa, con il sole o con la pioggia alla raccolta delle firme per presentare il referendum abrogativo sulla giustizia alla Corte costituzionale, vengo a scoprire che quelle firme non sono mai state depositate.

Mi rammarico di questa mancanza di rispetto soprattutto per aver tolto alla mia famiglia e alle mie figlie quel tempo; tempo che è più prezioso di ogni vil denaro. Ma insomma che ne è stato dell’anti europeismo? L’uscita dall’euro? Dell’autodeterminazione dei popoli? Del federalismo? Del sovranismo? Dell’indipendenza? Perché non è più Lega?

Francamente non mi riconosco più in quella che per più di un decennio è stata la mia fede politica. Lascio il partito del quale non condivido più le scelte politiche.

Non tutto è negativo però, in quanto, nel tempo, ho avuto modo e occasione di frequentare e conoscere persone le quali avranno per sempre la mia stima. Questo gesto è rivolto a tutti coloro che hanno dato fiducia alla mia persona alle quali assicuro la mia permanenza in consiglio comunale.

Ora, libera di esprimermi».

