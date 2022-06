Angelo Minardi è tornato: avvistato ieri a Pergine Valsugana

Pubblicità

A volte ritornano e anche peggio di prima. È il caso di Angelo Minardi personaggio borderline salito alla ribalta delle cronache per episodi di degrado, danneggiamento e aggressione. Il 49 enne pugliese fino a circa 10 mesi ne aveva combinato di tutti i colori in Trentino.

Aveva deciso di dimorare prima a Pergine dove dopo notevoli difficoltà il sindaco Roberto Oss Emer era riuscito a liberarsene per poi cominciare i suoi show direttamente nella città di Trento.

Prima di trasferirsi a Trento aveva creato il panico nei dintorni di Pergine, viaggiando con i carrelli della spesa in tangenziale e riuscendo anche a bloccare un treno.

A Trento vestito da donna si era insediato in mezzo a piazza Duomo sotto la fontana del Nettuno sotto gli occhi strabiliati del sindaco Ianeselli e le proteste dei negozianti.

Poi aveva sfilato mezzo nudo in via Manci gridando che era la «reincarnazione di Cristo». Nel mezzo anche il clamoroso caso di Pergine dove Angelo Minardi aveva preso di mira una 33 enne cubana che in preda ad un raptus e per difendersi aveva reagito accoltellandolo sfinita dalla sue avance, anche in parte aggressive.

Aveva fatto clamore anche l’aggressione al pronto soccorso di santa Chiara. Durante la nottata del 21 settembre 2021 i Carabinieri erano dovuti intervenire per contenere le sue intemperanze quando nel tentativo di introdursi in un reparto dell’ospedale San Camillo per ottenere una prestazione sanitaria, aveva svegliato la maggior parte dei degenti, arrecando concreti danni a arredi e a una vetrata nonché provocando l’allagamento di un intero piano con la manomissione di un radiatore dell’impianto di riscaldamento.

Durante una perlustrazione cittadina pochi giorni prima i Carabinieri del capoluogo lo avevano colto in flagrante mentre trasportava a spalla una bici chiusa con un lucchetto.

I militari dell’Arma avevano subito intuito che qualcosa non andava e lo hanno fermato e portato in caserma, nonostante l’uomo avesse tentato di convincerli della propria innocenza. Era stato denunciato e processato per direttissima.

Si ricordano comunque decine e decine di episodi di degrado, aggressione e danneggiamenti da parte del Minardi che per fortuna tutto di un tratto era sparito. Era stato segnalato in alcune città del Veneto, in particolare l’ultima era arrivata da Venezia. Ora è tornato in Trentino, con tanto di reggiseno addosso, e dobbiamo prepararci a delle altre nuove follie.

