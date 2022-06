«Tagliata» la testa del capufficio dell’edilizia privata del comune di Trento: Merler interroga il Sindaco

Pubblicità

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli «taglia» il capufficio del servizio edilizia privata, l’architetto Martinelli, dirottato (pare) verso un servizio del quale non si è mai occupato, avendo seguito da anni il settore privato dell’edilizia.

Martinelli nel settore del servizio urbanistica risulta essere il primo in graduatoria. Il soggetto è quindi particolarmente competente e formato nell’ambito di riferimento.

L’atteggiamento del sindaco nei confronti di Martinelli non è piaciuto alle minoranza comunali che sono subito insorte parlando addirittura di «Tagliata la testa del capufficio» e di «Giunta non interessata al principio di competenza».

«Abbiamo appreso di forte preoccupazione all’interno del delicatissimo servizio dell’edilizia privata e rigenerazione urbana da parte dei colleghi dello stesso, che, – si legge in una nota a firma di Andrea Merler di Trento Unita – hanno assistito allibiti al suo ingiustificabile siluramento. Pare che più dipendenti abbiano partecipato ad altri concorsi in altri comuni e minaccino ora di andarsene, mettendo realmente in ginocchio in servizio».

La preoccupazione di Merler è particolarmente elevata, soprattutto in questo complesso momento nel quale il super bonus 110% sta creando molto lavoro agli uffici e sta spiegando i suoi effetti economici nella comunità.

Secondo Merler «l’incapacità di valorizzare le proprie risorse interne è ormai conclamata nel Comune di Trento dove a dettare le regole pare sia unicamente la ruvida Direttrice Generale, tanto voluta dal Sindaco Ianeselli. La presente allarmante vicenda segue alla mancata valorizzazione, quale Segretario Generale del Comune di Trento, di risorse interne, in favore di dirigenti di altre Amministrazioni, oltre al caso – parimenti recente – del Dirigente del Servizio Edilizia privata, parimenti scelto da altra Amministrazione. Insomma, pare che i nostri funzionari e dirigenti non siano in gradi di fare molto, meglio perderli che trovarli o invitarli ad andare presso altri Enti e Amministrazioni. La cosa è inaccettabile e soprattutto poco lungimirante».

Il siluramento dell’arch. Martinelli pare sia stato mascherato da temi legati all’anticorruzione e quindi alla necessaria rotazione: «la cosa sarebbe ridicola – incalza Merler – ricoprendo l’architetto il ruolo di capufficio unicamente da quattro anni. Il suo predecessore ha ricoperto il ruolo di capo ufficio per 15 anni. Ci sono capi ufficio che attualmente (peraltro bravissimi) ricoprono il ruolo da vent’anni. Non è immaginabile buttare a mare una enorme competenza invidiata da moltissime amministrazioni».

Comunque la cosa non finirà qui, infatti il caso del «taglio» della testa finirà sui banchi della giunta comunale grazie al deposito di una interrogazione dove vengono chieste le motivazioni della sostituzione del capo-ufficio del Servizio Edilizia Privata; chi ha deciso tale sostituzione e se da parte della giunta non ci sia la forte preoccupazione nel perdere una importante professionalità.

La nuova alzata di scudi delle minoranze arriva solo dopo pochi giorni dalla conferenza stampa dove il centro destra ha chiesto alla giunta di far luce sull’assunzione di Moreno Mazzurana come segretario particolare del sindaco Ianeselli.

Nella conferenza stampa organizzata il primo di giugno la nomina di Mazzurana era già entrata nel mirino del centro destra che ha spiegato l’assunzione come un favore per essersi candidato alle elezioni a fianco del sindaco.

Anche in quel caso le minoranze comunali hanno depositato un’interrogazione (clicca qui per leggerla) dove chiedono fra le altre cose, quale selezione ovvero modalità di assunzione sia stata seguita, per assumere, quale dipendente del Comune, l’ex autista personale del candidato Sindaco Ianeselli; che tipo di contratto sia stato stipulato con il Sig. Mazzurana e quale costo globale esso rappresenti per l’Amministrazione.

Moreno Mazzurana si era anche candidato nella Lista del candidato Sindaco: Insieme per Trento – Franco Ianeselli, come risulta dalle liste elettorali e dal volantino della campagna elettorale.

