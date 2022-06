Sempre meno aborti in Italia, ma per Pro Vita la relazione del ministero è lacunosa

Pubblicità

Pubblicità



L’Italia segna il tasso di aborto tra i più bassi nel mondo, con un numero sempre più basso rispetto agli ultimi anni. A riferirlo è l’Ansa, che riporta i dati della Relazione del ministro della Salute al Parlamento sull’attuazione della legge 194 del 1978. Le statistiche, riferite all’anno 2020, parlano di 5,4 aborti ogni mille donne, per un totale di 66mila interruzioni volontarie di gravidanza, il 9,3% in meno rispetto al 2019 e circa un quarto rispetto al picco massimo di 234mila registrato nel 1983.

Dati che soddisfano il mondo prolife come Pro Vita & Famiglia, ma la stessa Onlus denuncia – nonostante la notizia positiva di meno aborti – come la relazione in questione del ministero sia lacunosa e incompleta, soprattutto per quanto riguarda i dati sui danni fisici e psicologici degli aborti che ancora si effettuano (chirurgici o farmacologici).

«Denunciamo l’ennesima lacunosa e incompleta relazione ministeriale sull’aborto», si legge infatti in una nota diffusa dall’associazione. «Quella presentata dal ministro Speranza sull’attuazione della legge 194 del 1978 – spiega Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo – continua ad avere molti dati non rilevati e non tenere in considerazioni le importanti e pericolose conseguenze sulla salute delle donne. Nei dati delle complicanze, infatti, oltre 1.800 casi risultano non rilevati, il che è assurdo nell’epoca della completa informatizzazione, e si citano soltanto “emorragia” e “infezione” mentre non viene specificato cosa si intenda per “altro”. Vengono inoltre completamente ignorate le gravi conseguenze fisiche a medio e lungo termine nonché quelle psichiche. La Relazione – conclude Poleggi – è poi fuorviante perché parla delle pillole (come ellaOne o Norlevo) come “contraccettivi”, ma sappiamo essere dei farmaci abortivi a tutti gli effetti e anche qui si tralasciano completamente i gravi effetti collaterali che questi farmaci hanno sulla salute delle donne».