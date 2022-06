Scontro auto-moto a Pietramurata: due i feriti

Pubblicità

Giornata intensa per i sanitari e per il traffico sulle strade del Trentino. Uno scontro moto-auto sulla gardesana 45 bis a sud dell’abitato di Pietramurata in località Isoletta – poco a sud dell’entrata del crossodromo Ciclamino – è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 giugno, pochi minuti prima delle 15.30.

A rimanere coinvolti sono stati un centauro tedesco 65 enne residente a Norimberga – che viaggiava in direzione Lago di Garda con un gruppo di amici – e una vettura con a bordo una 33 enne trentina residente nel comune di Avio.

Per cause ancora da accertare, la moto e la vettura si sono scontrate facendo cadere a rovinosamente a terra il centauro.

Sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari della Croce Rossa della Valle dei Laghi di stanza a Vezzano, che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte. Vista la grave dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso che è atterrato nei pressi del Luogo dell’impatto, sulla strada statale.

In supporto ai sanitari sono giunti una squadra dei Vigili del Fuoco di Dro con 5 uomini coordinati dal comandante Luca Sartorelli che hanno anche messo in sicurezza i mezzi.

Per accertare la dinamica è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Dro e in supporto alla viabilità è arrivata anche la polizia stradale.

I feriti – ovvero il centauro e la conducente della vettura – dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati al Santa Chiara di Trento per le cure del caso.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso trentino, i due avrebbero riportato traumi di media gravità.

Gravi le ripercusioni sul traffico con lunghe code in entrambe le direzioni con deviazioni lungo la strada provinciale 214 del lago di Cavedine. Solo poco dopo le 17:00 la circolazione è potuta riprendere regolarmente.

