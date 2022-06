Riva del Garda, l’incontro sulla nuova viabilità di Varone: il punto dell’assessore Grazioli

Pubblicità

Pubblicità



Dopo l’incontro pubblico di mercoledì sera a Varone, l’assessore alla viabilità Luca Grazioli fa il punto della situazione in tema di nuova viabilità.

«L’incontro con la cittadinanza della frazione di Varone –dice l’assessore– presente con numeri importanti, ha portato alla luce alcune riflessioni che in questi giorni con la struttura pubblica analizzeremo. Principalmente, prevedere una ztl, dei semafori e un senso unico a Ceole in direzione Varone. Approfondiremo».

«È stata evidenziata dalla totalità della platea che via Venezia è molto trafficata e che la velocità dei flussi veicolari è purtroppo molte volte sostenuta e quindi pericolosa –spiega l’assessore– quindi gli interventi che andremo a mettere in campo andranno proprio in questa direzione, cioè diminuire il traffico, rallentare i flussi veicolari e creare percorsi pedonali protetti, a oggi in molti punti inesistenti. La serata è stata propositiva e il confronto ha portato sicuramente ricchezza; anche se qualche polemica ideologica ha cercato di incrinare l’atmosfera della serata, la prendiamo con il sorriso e guardiamo avanti».

Pubblicità Pubblicità

«Ringraziamo la maggior parte dei presenti, che si sono posti in maniera costruttiva per migliorare una situazione non più sostenibile, e con la determinazione che contraddistingue questa amministrazione comunale cercheremo, dopo le dovute riflessioni, di fare il meglio e di dare risposte “concrete”, che gran parte di Varone aspetta da decenni. Nell’agenda strategica della mobilità 2025, che ripeto non è uno studio sulla mobilità, abbiamo voluto fortemente esaminare via Venezia a Varone e le vie circostanti, via Pasina, San Tomaso, via Fornasetta.

Su di esse, in maniera più o meno importante, gravitano ingenti flussi di attraversamento e la frazione aspetta da decenni delle risposte concrete. Abbiamo chiesto alla Provincia di aiutarci per avere in mano dati oggettivi sul traffico, e dopo varie indagini con uso di telecamere e controllo delle targhe ci è stato riconfermato essenzialmente l’utilizzo elevato delle strade e i rilevanti flussi, soprattutto in certi orari, soprattutto in via Venezia e in via Pasina; e quindi, con i dati alla mano, questa amministrazione si è posta alcuni obbiettivi:

● ridurre i flussi veicolari di attraversamento (bloccando le scorciatoie);

Pubblicità Pubblicità



● mettere in sicurezza le utenze pedonali (tramite futuri marciapiedi);

● ridurre la velocità dei veicoli in transito (tramite dossi rallentatori artificiali).

Quindi si è ipotizzato di raggiungere tale soluzione con l’introduzione di alcuni sensi unici, che permettono da un lato di tagliare i flussi veicolari in attraversamento dall’altro di ricavare dalla carreggiata lo spazio adeguato alla formazione di percorsi pedonali.

Con questi interventi nel brevissimo tempo, avremo:

● maggior sicurezza in via Venezia, con il senso unico e creando spazi nuovi per i pedoni e le fermate bus più protette;

● evitare di introdurre incrementi dei flussi veicolari (nella soluzione individuata dallo studio, con via Venezia a senso unico scendendo e l’obbligo di svolta a sinistra verso la rotatoria della circonvallazione, anche via Pasina e San Tomaso si scaricano in misura elevata, riducendo l’impatto con Ceole);

● aggiungo un fattore importante: l’impatto sul trasporto pubblico. Trentino Trasporti garantirà da settembre il trasporto scolastico, e questa estate metteremo in campo un servizio bus a chiamata, in collaborazione con Arco e Nago-Torbole.

Sperimentazione, quest’ultima, che porterà due minibus sul territorio, con fermata strategica nell’abitato di Varone. Il servizio partirà la mattina alle 9 e proseguirà fino alle 24, e sarà rivoluzionario per due aspetti principali: maggior disponibilità del mezzo e minor durata del viaggio a costi veramente limitati».

«Ringrazio l’ing. Giordani e tutta la struttura –conclude l’assessore– per il grande lavoro svolto». Le modifiche alla viabilità saranno introdotte in via sperimentale a partire da lunedì 27 giugno.