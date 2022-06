Riva del Garda: i bambini che cercavano il faro

Pubblicità

Le sezioni Lilla e Arancione della scuola dell’infanzia di Spiazzo Rendena si sono recate giovedì 16 giugno a Riva del Garda alla ricerca del faro sul lago.

In un lavoro in classe, ancora all’inizio dell’anno educativo hanno letto il libro di Janna Carioli «Giordano del faro» (Lapis, 2009, con illustrazioni di Marina Marcolin), il cui protagonista, Giordano, è un bambino che affida al mare un messaggio in bottiglia.

Il biglietto, navigando fra onde e correnti, arriverà fra le mani di una bambina che vive oltre quell’immenso azzurro e che gli risponderà con lo stesso mezzo. Il libro è piaciuto tantissimo, ma in particolare i bambini sono rimasti colpiti e affascinati dal faro. Hanno quindi svolto una lunga ricerca sui fari di tutto il mondo, finché, sorpresa, hanno scoperto che uno di questi misteriosi e affascinanti edifici si trova a poche decine di chilometri da casa: a Riva del Garda.

Sono quindi partiti in trasferta, e appena arrivati sono stati accolti dal sindaco, che proprio nel lago aveva da poco rinvenuto (incredibile ma vero) un messaggio in bottiglia indirizzato a loro: un messaggio di saluto e benvenuto. Poi hanno rivolto alla prima cittadina un sacco di domande sul faro di Riva del Garda (ovvero, la torre del trampolino realizzata nel 1934 su progetto dell’importante architetto e illustre rivano Giancarlo Maroni), con particolare curiosità e trasporto per il suo guardiano.

Al sindaco hanno consegnato un bellissimo dono: un grande disegno del faro di Riva del Garda, con riprodotta anche l’Ora (come hanno voluto rimarcare), il celebre vento stagionale.

Dopo un piccolo spuntino sotto i portici del municipio, i bambini si sono quindi avviati seguendo le indicazioni del sindaco, ma per non sbagliare hanno anche chiesto ai passanti, dovendo però scoprire come nessuno fosse in grado di aiutarli (oltretutto molti degli intervistati parlavano lingue incomprensibili…). Ma in piazza Battisti la svolta: una signora del posto gliel’ha indicato, poco lontano dietro a un grande albero del parco della Rocca.

