Passeggiate Organistiche e Gruppi Corali alle Vigiliane

La Federazione Cori del Trentino parteciperà con due iniziative alla 39esima edizione delle Feste Vigiliane. La prima consiste in tre eventi intitolati “Passeggiate Organistiche” promossi con l’Associazione organistica trentina Renato Lunelli.

Si inizia sabato 18 giugno con la “Passeggiata organistica di levante” in programma alle 18.00 nella Chiesa Parrocchiale di Martignano dove si esibiranno la Corale Città di Trento e Luca Moser all’organo. Seguirà domenica 19 giugno alle 18.30 la “Passeggiata organistica di ponente” nella Chiesa Parrocchiale di Baselga del Bondone, con il concerto della Corale Polifonica di Calceranica al Lago e, all’organo, Tarcisio Battisti.

Concluderà la manifestazione domenica 26 giugno, festa del patrono, la “Passeggiata organistica in città” che a partire dalle 15.50 nella Chiesa del Santissimo a Trento unirà l’esecuzione dei brani della Cantoria Sine Nomine di Castelnuovo alle musiche d’organo di Mattia Rosati.

Federcori ha organizzato inoltre tre concerti per la manifestazione “Gruppi Corali alle Vigiliane“, concentrati nel pomeriggio di domenica 19 giugno in luoghi e con orari diversi. Alle 17.00 nella Badia di San Lorenzo canteranno il Coro Voci in Accordo di Povo e la Corale Polifonica Antares di Taio.

Alle 18.00 in Piazza Lodron si esibiranno il Coro di Campotrentino, il Coro Alpino Trentino di Gardolo (foto) e la Corale Sant’Elena di Cadine. Infine alle 20.30 in Piazza Battisti la manifestazione si concluderà con i canti del Gruppo Vocale Voci Ignote di Trento, del Coro Roen di Don e del Coro Highlight di Pergine Valsugana.

