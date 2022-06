Parco delle Terme di Levico: in arrivo «Vivere il Parco 2022»

Pubblicità

E’ alle porte l’edizione 2022 di “Vivere il Parco”, il programma di attività culturali che nel periodo estivo anima il parco asburgico di Levico Terme.

“Vivere il Parco” è un’insieme di iniziative che comprendono concerti, visite botaniche, laboratori rivolti agli adulti, attività per bambini e appuntamenti letterari. La musica sarà in sintonia con l’ambiente naturale fra jazz, world music e composizioni classiche.

Il primo appuntamento è previsto per martedì 28 giugno ad ore 21.00 con “Indaco Trio” che presenta “D’Amore e D’Orgoglio“, un omaggio a tre grandi artiste che hanno segnato la storia del jazz con le loro canzoni: Billie Holiday, Nina Simone e Joni Mitchell. Silvia Donati voce, Camilla Missio al contrabbasso e Francesca Bertazzo Hart alla chitarra.

Gli altri appuntamenti in programma

Venerdì 8 luglio alle 21.00 il secondo appuntamento con la pianista trentina Isabella Turso e il suo Neverending Piano Concert. Il programma proposto ruota attorno a generi, stili e epoche diversi, dalla classica al pop al jazz e all’hip hop.

Lunedì 11 luglio ad ore 21.00 Antonella Montrasio e Marlise Goidanich che presenteranno Joni, at Last, omaggio a Joni Mitchell, brani del periodo artisticamente ed umanamente più fecondo della grande musicista. Antonella Montrasio, voce, dulcimer, pianoforte e Marlise Goidanich al violoncello.

Mercoledì 20 luglio ad ore 21.00 sarà la volta di Luca Falomi (chitarra), Riccardo Barbera (contrabbasso) e Rodolfo Cervetto (batteria) che presenteranno Esperanto. Spettacolo suggestivo con composizioni originali che si alterneranno a rivisitazioni di celebri pagine della musica strumentale internazionale.

Mercoledì 27 luglio ad ore 21.00 si esibirà la New Project Orchestra che presenta At Storyville With Bird, un omaggio a Charlie Parker. Dirigerà l’orchestra Roberto Spadoni e i musicisti sono: Stefano Menato sax alto, Enrico Dellantonio sax alto, Fiorenzo Zeni sax tenore, Giuliana Beberi sax tenore, Giorgio Beberi sax baritono, Francesco Fratini tromba, Paolo Trettel tromba e trumpet/flicorno, Gigi Grata trombone, Demetrio Bonvecchio trombone, Stefano Colpi contrabbasso.

Si prosegue venerdì 5 agosto ad ore 21.00 con la violinista Anais Drago che presenta Solitudo. Anais Drago estrae tutte le infinite potenziali voci del violino inventando nuove e ardite conformazioni grazie all’uso sapiente di effetti, loop station e sovraincisioni proponendo musica classica e barocca, folk, world music, pop, progressive rock, fusion e infine il jazz.

Mercoledì 10 agosto ad ore 18.00 si darà spazio alla musica antica con La Rossignol che presenterà Ruota di Fortuna con un programma di musica magica, stregonesca e propiziatoria tra Rinascimento e Barocco. Gli interpreti sono Elena Bertuzzi (canto), Erica Scherl al violino antico, Levi Alghisi ai flauti diritti, flauto a tamburo, cornamusa, Francesco Zuvadelli all’organo positivo, ghironda e Domenica Baronio al liuto, chitarrino e percussioni.

Il programma musicale si concluderà giovedì 25 agosto ad ore 20.30 con Andrea Dulbecco e Alessandro Bianchini che presentano Portfolio. Oltre a brani originali i musicisti proporranno alcuni arrangiamenti di brani scelti dal repertorio di un grandissimo pianista, Chick Corea. Andrea Dulbecco al vibrafono e marimba e Alessandro Bianchini alla marimba e vibrafono

In caso di maltempo i concerti si terranno al coperto, entrata Piazza Garollo.

TEATRO PER BAMBINI

Dedicati ai bambini due divertenti spettacoli pensati per i più piccoli e rivolti alle famiglie che racchiudono messaggi importanti per un atteggiamento responsabile verso l’ambiente che ci circonda.

Il primo spettacolo, Il Pianeta lo salvo io di e con Francesco Giorda del Teatro della Caduta, è programmato per giovedì 14 luglio ore 18.00 e illustrerà 101 mosse concrete per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente con semplici gesti quotidiani.

Il 5 agosto alle 18.00 sarà la volta di Ho Perso la mia Nuvola a cura del teatro delle Quisquilie.

Nell’ambito della rassegna LEVICO INCONTRA GLI AUTORI, ideata e curata della Biblioteca Comunale di Levico Terme e da La Piccola Libreria, il parco ospita appuntamenti letterari presentando novità librarie di argomenti diversi: narrativa, paesaggio, proposte per bambini. Gli appuntamenti si tengono presso l’ Installazione Sequoia e in altri luoghi di Levico Terme.

Sabato 2 luglio ore 18.00, Installazione Sequoia IL FRANCESE (Gialli Mondadori, 2022) di Massimo Carlotto

Sabato 9 luglio ore 18.00, Installazione Sequoia IL DUCA (Einaudi Editore, 2022) di Matteo Melchiorre

Mercoledì 13 luglio ore 21.00, Installazione Sequoia CAMBIAMENTI CLIMATICI E AMBIENTALI: QUALI PROSPETTIVE PER LA MONTAGNA con Luca Mercalli

Venerdì 15 luglio ore 18.00, Installazione Sequoia L’IMPRONTA DEI GIORNI SMARRITI (Curcu & Genovese, 2022) di Antonia Dalpiaz

Sabato 16 luglio ore 18.00, Installazione Sequoia LONTANO DALLA VETTA. Di donne felici e capre ribelli (Ponte alle Grazie, 2022) di Caterina Soffici

Venerdì 22 luglio ore 18.00, Installazione Sequoia UNA STELLA SENZA LUCE (Garzanti 2022) di Alice Basso

Venerdì 29 luglio ore 18.00, Installazione Sequoia IL DESTINO DI JACOPO Romanzo di storia locale. (Ed. Publistampa Arti Grafiche, 2022 ) di Mario Cerato. Il ricavato della vendita del del libro andrà a favore di Medici con l’Africa (CUAMM)

Sabato 30 luglio ore 18.00, Installazione Sequoia UNA STORIA COMUNE. SANPA: io, noi, tutti. (HarperCollins, 2022) di Carlo G. Gabardini

Domenica 31 luglio ore 11.00, Installazione Sequoia IL MAGO DI RIGA (Sellerio, 2022) di Giorgio Fontana e Matteo Pirola. Reading musicale

Sabato 6 agosto ore 18.00, Installazione Sequoia LA DAMA DELLE LAGUNE (La Nave di Teseo, 2022) di Marcello Simoni

Giovedì 11 agosto ore 17.00, Malga Fratte, Altopiano di Vezzena IN BOSCO (UTET, 2021) di Daniele Zovi

Venerdì 12 agosto ore 18.00, Installazione Sequoia RASSEGNA JUNIOR per bambini e ragazzi ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEL FUMETTO con Davide Costa, sceneggiatore di Lyon

Sabato 13 agosto ore 18.00, Palazzo delle Terme A NEW YORK con PATTI SMITH (Perrone Editore, 2022) di Laura Pezzino

Mercoledì 17 agosto ore 18.00, Forte Colle delle Benne IL MORO DELLA CIMA (Einaudi Editore, 2022) di Paolo Malaguti

Venerdì 19 agosto ore 18.00, Palazzo delle Terme NINA SULL’ARGINE (Minimum Fax 2021) di Veronica Galletta

Mercoledì 24 agosto ore 21.00, Piazza della Chiesa CIÒ CHE NON SI PUO DIRE. Il racconto del Cermis. (Edizioni del Faro, 2022) di Pino Loperfido

Sabato 27 agosto ore 18.00, Installazione Sequoia RASSEGNA JUNIOR per bambini e ragazzi LA FIORAIA DI SARAJEVO di Sonia Maria Luce Possentini (Orecchio Acerbo, 2021)

Sabato 3 settembre ore 18.00, Installazione Sequoia L’ERGASTOLANO. La strage di Peteano e l’enigma Vinciguerra (Laterza, 2022) di Paolo Morando

VISITE BOTANICHE E LABORATORI – Anche nel 2022 continueranno le visite storico-botaniche guidate al parco. Gli itinerari proposti offrono la possibilità di ammirare e identificare i principali alberi del parco e di conoscere elementi della storia del parco. L’appuntamento è fissato ogni martedì dal 28 giugno al 6 settembre (escluso il 16 agosto) ad ore 16.00 con punto di ritrovo presso l’entrata principale del parco in Viale Rovigo.

A bambini e adulti sono dedicati laboratori didattico-creativi e corsi su tematiche naturalistiche.

I laboratori rivolti agli adulti sono programmati ad ore 15.30 presso la terrazza della serra del parco e sono:

Mercoledì 29 giugno ore 15.30 IL BALCONE FIORITO ALTERNATIVO. Consigli e trucchi per avere un bellissimo balcone fiorito introducendo piante non usuali. Suggeriremo tecniche colturali: analisi dell’esposizione, temperature, vento, acqua e concimazione. A cura di Michele Grieco, tecnico superiore del verde del parco.

Mercoledì 6 luglio ore 15.30 LE ERBACEE PERENNI. Cosa sono le erbacee perenni? Principali specie e il loro utilizzo nel giardino.

Mercoledì 13 luglio ore 15.30 ILLUSTRARE UN PARCO-GIARDINO. ALBERI FOGLIA. Laboratorio ispirato a Bruno Munari per scoprire come rappresentare un albero ed illustrarlo con varie tecniche artistiche.

Mercoledì 20 luglio ore 15.30 LE ROSE Si illustrano i tipi e le varietà di rose, le principali malattie della pianta e i parassiti che l’aggrediscono.

Mercoledì 27 luglio ore 15.30 LE PIANTE DA INTERNO. Si presentano le principali specie e le tecniche colturali.

Mercoledì 17 agosto ore 15.30 15 MINUTI DI BELLEZZA. Maschere fresche per il viso con ingredienti che troviamo in cucina.

Mercoledì 24 agosto ore 15.30 PULIZIE A BASSO IMPATTO! Tenere la casa pulita è possibile anche rinunciando a troppi detergenti.

Venerdì 30 settembre ore 15.00 LA POTATURA DELLE ROSE. Tecniche e suggerimenti per potare un roseto in modo corretto.

Il giovedì ad ore 10.30, presso la terrazza della serra, i laboratori didattici sono rivolti a bambini e ragazzi e prevedono momenti di creazione ed esplorazione con l’intento di stimolare la loro sensibilità nel rispetto dell’ambiente.

Giovedì 7 luglio ore 10.30 HOTEL PER INSETTI

Giovedì 14 luglio ore 10.30 CARAMELLE E SCIROPPO PER LA TOSSE

Giovedì 21 luglio ore 10. 30 IL BOSCO DELLE LEGGENDE…MASCHERE E SCENOGRAFIE CON LE CARTE TEXTURE

Giovedì 28 luglio ore 10. 30 CACCIA AL TESORO BOTANICA

Giovedì 4 agosto ore 10.30 CANDELE IN CERA D’API

Giovedì 11 agosto ore 10.30 L’ALVEARE Realizziamo un piccolo alveare.

Giovedì 25 agosto ore 10.30 IL GIOCO DEL TRIS per giocare api contro coccinelle.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita, l’iscrizione ai laboratori e alle visite botaniche è obbligatoria:-mail: info@visitvalsugana.it – Tel. 0461 727700.

MOSTRA Spazi cólti: i giardini nella storia d’Occidente

La mostra è allestita presso Villa Paradiso e vuole evidenziare, attraverso una selezione di immagini, filmati, documenti e oggetti le peculiarità dei giardini e parchi che sono la sintesi di saperi e forme artistiche diverse, per sensibilizzare nei confronti di un patrimonio storico-culturale quanto ambientale da salvaguardare e tutelare. Gli sguardi sui giardini storici di diverse epoche, trasformati nel tempo da beni privati a risorsa pubblica si concentreranno sull’evoluzione degli stili e del concetto stesso di giardino da luogo ideale a luogo reale.

Orario d’apertura: da martedì a venerdì 14.00- 19.00, martedì e giovedì anche al mattino 10.00-13.00, sabato, domenica, 10.00-13.00 / 14.00-19.00. CHIUSO: lunedì e 15 agosto.