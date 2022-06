L’irrisione nelle parole di Medvedev contro i tre leader europei: “Il viaggio inutile dei mangia rane, wurstel e spaghetti”

Pubblicità

Pubblicità



Mentre in Ucraina è in corso la visita dei tre leader europei, il ministro degli esteri russo Lavrov non lascia spazio a speranze e chiarisce che i contatti con l’Europa sono fuori dalle priorità della Russia.

Parole che seguono, quelle derisorie dell’ex Presidente Medvedev che aveva definito così la missione a Kiev di Francia, Italia e Germania: “Il viaggio inutile dei mangia rane, mangia salsicce e spaghetti”. Segnali che definiscono un clima sempre più teso, mentre per Mosca la battaglia contro l’Europa si gioca sul fronte del gas.

Infatti, nelle ultime 48 ore Gazprom ha annunciato ben due riduzioni, prima del 40% e poi del 30% dei volumi di gas inviati attraverso il nord stream 1. Questo significa, che la possibilità di andare incontro ad un blocco delle forniture sta diventando sempre più reale.

Pubblicità Pubblicità

Della delicata situazione energetica ha parlato anche il Ministro per la transizione ecologica, Cingolani: “Stiamo monitorando da ieri giorno e notte i flussi” spiega e assicura che se la diminuzione diventerà stabile sarà attivato un piano di emergenza anche con eventuali operazioni di risparmio.

Mentre Mosca taglia le forniture all’Occidente, Gazprom pare abbia siglato un accordo tecnico con l’azienda cinese CNPC sulle forniture di gas attraverso la rotta d’oriente.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità