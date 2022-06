Incidente in A22: scontro tra mezzi pesanti all’altezza di Mattarello. 59 enne in ospedale

Ancora una mattinata da bollino nero per il traffico in regione. A causa di un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti – in aggiunta allo sciopero dei mezzi pubblici – per buona parte della mattinata ci sono state pesanti ripercussioni sul traffico.

L’incidente in questione è avvenuto questa mattina intorno alle 5:30 sulla A22 in direzione nord all’altezza di Matterello. A risultare ferito è stato un 59 enne: l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto sono accorsi i sanitari con l’ambulanza e l’elisoccorso; i Vigili del Fuoco; la Polizia Stradale ed il personale della A22. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.