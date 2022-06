Fugatti ieri a Roma agli Stati generali del volontariato della Protezione civile. I ringraziamenti del Capo dello Stato

Pubblicità

“Il volontariato è una risorsa di primaria importanza in Italia e nasce dalla spontanea e autonoma determinazione delle persone”. È stato questo il pensiero del presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli Stati generali del volontariato di protezione civile che si sono tenuti a Roma davanti ai ministri Erika Stefani, Fabiana Dadone, Renato Brunetta, Elena Bonetti e ai governatori delle Regioni e Province autonome, oltre a una rappresentanza dei volontari da ogni parte del Paese, una decina quelli provenienti dal Trentino.

Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ha, invece, ricordato che il volontariato è un punto di riferimento per le comunità. Un ponte tra istituzioni e cittadini, una garanzia per la Protezione civile, un modello virtuoso per i giovani e un interlocutore affidabile, responsabile, preparato per l’intero sistema.

“Il volontariato è il punto di forza del sistema trentino ed esprime il senso della comunità del nostro territorio – ha dichiarato a margine il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, presente all’evento assieme al dirigente generale Raffaele De Col -. L’impegno delle associazioni di volontariato si è sempre contraddistinto nella costanza e nell’assistenza nelle situazioni critiche, non solo in Trentino, ma anche nel nostro Paese e all’estero. Il nostro compito è aiutare le associazioni e i singoli a consolidare le proprie capacità e potenzialità. La protezione civile è il simbolo del fatto che si può sempre ricominciare, anche nelle situazioni più complicate”.

“L’impegno che hanno dato i volontari durante l’emergenza Covid – ha aggiunto Fugatti – è stato essenziale e le capacità dimostrate durante la missione in Moldavia in soccorso ai profughi ucraini sono encomiabili. La capacità di adattamento nei diversi teatri è il tratto che contraddistingue i nostri volontari, che sono l’orgoglio del nostro territorio.” Clicca qui per vedere l’intervista del Presidente Fugatti.

A margine dell’incontro il ministro per le Disabilità, Erika Stefani (lega) ha dichiarato: “Nel dl semplificazioni fiscali, ieri il Cdm per l’approvazione, portiamo una soluzione per migliorare l’impianto dell’assegno unico. Previsti incrementi e maggiorazioni compensative per nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità, mediante l’utilizzo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità per il 2022. Secondo le stime, tali risorse possono effettivamente aiutare numerose famiglie, riconoscendo l’importo base dell’assegno anche a chi ha figli maggiorenni, ipotizzando una platea di circa 90 mila figli maggiorenni con disabilità interessati dagli incrementi nell’assegno e portando maggiorazioni fino a 120 euro per circa 37 mila nuclei che hanno almeno un figlio con disabilità, per un costo totale pari a 122 milioni di euro”.

