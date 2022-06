Feste Vigiliane: domani torna «La magica notte»

Pubblicità

Archiviata la prima giornata di eventi, le Feste Vigiliane organizzate dal Centro Servizi Culturali S. Chiara su incarico del Comune di Trento e con la collaborazione della ProLoco Centro Storico Trento per alcuni degli eventi più popolari), proseguono sabato 18 giugno con un programma ricco, caratterizzato dal ritorno di uno tra gli appuntamenti più attesi: la MAGICA NOTTE.

Dopo due anni di assenza torna così l’evento più amato e partecipato dell’estate trentina. A partire dalle ore 19, il Centro Storico verrà popolato con eventi, concerti, dj set e tanto sano divertimento, per trascorrere tutti insieme fino a tardi la notte più lunga delle Feste Vigiliane.

La giornata di sabato 18 giugno prenderà il via come di consueto alle ore 10 da Piazza Duomo con la Corte dei Mastri , che fino alle ore 22.30 riempirà la piazza con stand tra artigianato e gastronomia. Nel Cortile del Liceo Prati, dalle ore 14 in poi, il Bivacco dei Ciusi e dei Gobj sfornerà piatti tipici trentini, accompagnati da momenti di grande convivialità e allegria.

Per i più piccoli l’appuntamento è, come sempre, nel Cortile di Palazzo Thun (dalle ore 15 alle ore 18) con le VIGILIANE KIDS a cura de Il Trentino dei Bambini: laboratori creativi, giochi ed il divertentissimo spettacolo “Baracca JukeBox” con Bolla di Sapone-Scuola di circo. Ma il programma dedicato ai bambini si allarga a Piazza Lodron (ore 17) con “Ondina, Spumetta e la corona delle cinque perle“, spettacolo di teatro ragazzi di Paolo Scottini, proposto dall’Associazione Culturale La Compagnia che non c’è di Villa Lagarina.

E dopo aver fatto visita a Piazzale Sanseverino per la costruzione delle zattere da parte degli equipaggi che domenica prenderanno parte al Palio dell’Oca, a partire dalle ore 16.30 l’Associazione Organistica “Renato Lunelli” propone la PASSEGGIATA ORGANISTICA DI LEVANTE, primo di tre appuntamenti pomeridiani inseriti all’interno delle Feste, scanditi dall’incontro con alcuni interessanti strumenti presenti nelle Chiese della città di Trento e dall’esecuzione di brani che toccheranno diversi momenti della storia della letteratura organistica.

La prima passeggiata prenderà il via alle ore 16.30 dal Santuario della Madonna della Laste con il violino barocco di Andrea Marmolejo e l’organo suonato da Adriano Dallapè. A seguire, alle ore 18, nella Chiesa Parrocchiale di Martignano toccherà a Luca Moser (organo), accompagnato dalla Corale Citta di Trento.

All’insegna della musica e della tradizione popolare l’appuntamento che a partire dal tardo pomeriggio animerà le vie e le principali piazze del Centro Storico. Dalle ore 18, infatti, in collaborazione con la Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino, sarà possibile ascoltare le esibizioni itineranti di alcuni gruppi folkloristici provenienti dalle vallate del territorio trentino: il Gruppo Folk Quater Sauti Rabiesi (Val di Rabbi), il Gruppo Folk Pieve Tesino e il Coro La Valle/Costumi Cembrani. Ma la serata dedicata al folklore proseguirà nella magnifica cornice del Teatro Capovolto in Piazza Battisti (ore 20.30) con un concerto che vedrà protagonisti l’Associazione Aurona, l’Orchestra Musikarte e l’Orchestra Fisarmoniche di Arco.

Una grande giornata all’insegna della musica che alle ore 21.30 pervaderà anche l’Arena di Piazza Fiera: salirà sul palco IL MITO, NEW TROLLS IN CONCERTO. Con alle spalle una lunga e luminosa carriera che dura ormai da più di 50 anni, il Mito New Trolls è pronto a rivivere in occasione delle Feste Vigiliane. Una imperdibile occasione per riascoltare e cantare alcune delle più famose canzoni di uno dei gruppi che maggiormente ha contraddistinto la storia della musica italiana.

E oltre ai concerti e ai dj set che nel corso della Magica Notte faranno ballare via Verdi e via Garibaldi, il programma della serata include altre opportunità per spaziare dalla musica alla pittura, dall’arte alla gastronomia. A partire dalle ore 20, con il Dark on the Road – Il sapore del buio realizzato in collaborazione con AbilNova Cooperativa Sociale – già AbC IRIFOR del Trentino sarà possibile farsi accompagnare dallo staff di camerieri ciechi e ipovedenti alla riscoperta del potere dei sensi.

Nel quartiere di San Martino, invece, trasformatosi quasi per incanto in una piccola Montmartre, con la Carovana degli artisti di Anima Mundi Creativity Factory ci si potrà immergere in un piccolo borgo abitato di artisti, pittori e musici.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.festevigiliane.it