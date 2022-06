Continua la chiusura dei rubinetti del gas russo, Eni: “Gazprom taglia la fornitura del 50%”

Pubblicità

Incomincia la guerra del gas all’Italia. L’Eni, infatti, ha comunicato che Gazprom fornirà solo il 50% dei 63 mln di metri cubi di gas chiesti dal nostro Paese.

Il colosso russo Gazprom giustifica questo taglio netto, dando la colpa alle sanzioni, anche se l’Europa assicura che l’Italia non correrà nessun rischio per gli approvvigionamenti.

Oltre all’Italia, il taglio delle forniture ha toccato altri Paesi come Polonia, Francia, Bulgaria, Finlandia, Germania e l’Austria. Un duro colpo per l’Europa, impegnata a riempire gli stoccaggi per raggiungere l’obiettivo europeo di coprire almeno l’80% entro novembre per affrontare tranquillamente il prossimo inverno. Ovviamente, il taglio delle forniture da parte di Mosca scatena la Piazza di Amsterdam, con il prezzo del gas naturale che schizza a 134 euro al megawattora per poi fermarsi a 128.

