A Denno è tempo di sagra: tutte le indicazioni per parcheggi e viabilità

Dopo due anni di attesa, finalmente a Denno sta per tornare la Sagra dei Santi Gervasio e Protasio (qui l’articolo), che vedrà anche la fiera con ambulanti e hobbisti nel cuore del paese.

Per questo il Comune di Denno, guidato dal sindaco Paolo Vielmetti, ha pubblicato un avviso con tutte le indicazioni relative a parcheggi e viabilità.

Dalle ore 19:00 di oggi, venerdì 17 giugno, fino alle ore 03:00 di domani, sabato 18 giugno, resterà chiusa al traffico con divieto di sosta via Giovanni Ossanna nel tratto compreso tra via Marconi e via Dante.

Dalle ore 16:30 di domani, sabato 18 giugno, fino alle ore 04:00 di dopodomani, domenica 19 giugno, resteranno invece chiuse al traffico via Giovanni Ossanna, Piazza Vittorio Emanuele, via Cesare Battisti (tratto compreso tra via Marconi e Piazza Vittorio Emanuele), via Roma (tratto compreso tra Piazza Vittorio Emanuele e Piazza San Giovanni), Piazza San Giovanni, via Dante e via SS. Gervasio e Protasio.

Dalle ore 05:00 alle ore 24:00 di domenica 19 giugno, infine, saranno chiuse al traffico via Giovanni Ossanna, Piazza Vittorio Emanuele, via Cesare Battisti (tratto compreso tra via Marconi e Piazza Vittorio Emanuele), via Roma (tratto tra Piazza Vittorio Emanuele e Piazza San Giovanni), Piazza San Giovanni, via Dante; via Quetta e via SS. Gervasio e Protasio.

Per i veicoli che risulteranno sostare nelle aree chiuse al traffico è prevista la rimozione forzata da parte degli incaricati comunali. Durante la manifestazione in ogni caso è consentito l’accesso ai mezzi autorizzati e assicurata la possibilità d’accesso per esigenze di forza maggiore.

I parcheggi pubblici consigliati dall’amministrazione comunale sono quelli nel piazzale delle ex scuole elementari e al polo scolastico in via Colle Verde.

