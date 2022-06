A Campodenno un quadrangolare tra “vecchie glorie” per ricordare l’ex sindaco Albino Longhi

Pubblicità

Sale l’attesa a Campodenno per la prima edizione del “Memorial Albino Longhi”, quadrangolare di calcio tra “vecchie glorie” in programma domani, sabato 18 giugno a partire dalle 16, al campo sportivo in località Salvez.

Quello stesso campo che Albino Longhi, in qualità di sindaco tra il 1970 e il 1980, aveva contribuito a realizzare. Scomparso nel dicembre 2017, aveva saputo guidare il Comune noneso con passione e competenza.

Per questo l’iniziativa, nata su proposta della famiglia Longhi, ha trovato subito l’appoggio e il sostegno del Comune di Campodenno e delle associazioni del paese. Oltre all’importantissimo supporto dei tanti sponsor aderenti, Cassa Rurale Val di Non e Giacca Costruzioni Elettriche su tutti.

Veneto di origine, nato nel 1930, Longhi arrivò casualmente a Campodenno come manovale di un’impresa per realizzare alcune strade in Val di Non. Dopo aver conosciuto Alda, che sposò nel 1958, rimase a vivere in paese.

Appassionato commerciante di mercerie e successivamente di arredamenti per case e alberghi, si interessò molto anche alla politica e allo sport. Oltre a realizzare il campo da calcio, durante il suo incarico come primo cittadino ha offerto un contributo fondamentale nel far nascere nel ‘75 la società sportiva Stella Azzurra. Società che poi diede poi vita all’inizio degli anni ‘90, a seguito della fusione con altre realtà locali, all’U.S. Bassa Anaunia.

Come spiega l’assessore allo sport Igor Portolan, l’evento si aprirà con uno speciale torneo quadrangolare di calcio tra le “vecchie glorie” di Anaune, Garibaldina, Calcio Trento ed ex Stella Azzurra. «Tutte squadre alle quali, in qualche modo, Albino Longhi era legato» ha evidenziato Portolan.

Dopo la premiazione e i ringraziamenti, ci sarà la cena tipica a base di tortei de patate. «Fondamentale per l’organizzazione della manifestazione – spiega Portolan – è il contributo offerto dalla Pro Loco Castel Belasi, che in queste occasioni fa sempre da capofila, dagli Alpini e dal Comitato Pensionati e Anziani. Oltre all’immancabile supporto dei Vigili del Fuoco».

Il sindaco di Campodenno Daniele Biada, che ricorda sempre con emozione Albino Longhi, ci tiene inoltre a ringraziare la famiglia, e in particolare il figlio Gastone, per aver lanciato questa proposta. «Albino ha guidato il Comune in un periodo non semplice, caratterizzato dallo sviluppo urbanistico ed edilizio – spiega Biada –. Quando passava in Comune bussava alla porta del mio ufficio per salutare e chiedere informazioni sull’attività politico-amministrativa. Prima di uscire salutava con le solite parole: “Daniele, vai avanti”».

Il Comune di Campodenno, che ha offerto il patrocinio al memorial, ha donato inoltre alla famiglia una targa-ricordo che nell’occasione sarà appesa al campo sportivo. «Anche se era veneto di origine, papà si sentiva uno del paese – ricorda il figlio Gastone –. Era un uomo coraggioso, che si è conquistato la fiducia delle persone e ha realizzato tanto per Campodenno. Diceva sempre che nella vita la prima cosa che conta è essere uomini, assumersi le proprie responsabilità. È stato un esempio per la famiglia, ma non solo».